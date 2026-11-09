Fenerbahçe'nin eski yıldızı 46 yaşında hala gol atıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin eski yıldızı 46 yaşında hala gol atıyor

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Fenerbahçe\'nin eski yıldızı 46 yaşında hala gol atıyor
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Fenerbahçe\'nin eski yıldızı 46 yaşında hala gol atıyor
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Bir dönem Fenerbahçe forması giyen İspanyol futbolcu Daniel Güiza, 46 yaşında olmasına rağmen gol atmaya devam ediyor. Sarı-lacivertli takımda 2008-2011 yılları arasında görev yapan tecrübeli forvet, ilerleyen yaşına rağmen futbolu bırakmadı.

Fenerbahçe'nin eski golcülerinden Daniel Güiza, futbol tutkusuyla dikkat çekiyor. Sarı-lacivertli taraftarların yakından tanıdığı İspanyol futbolcu, 46 yaşında da sahalara çıkıp fileleri havalandırmayı sürdürüyor. Güiza'nın futbol kariyerine devam etmesi, Türkiye'de forma giydiği yılları yeniden hatırlattı.

46 YAŞINDA HALA GOL ATIYOR

Futbolculuk kariyerini sürdüren Daniel Güiza, ilerleyen yaşına rağmen gol atmaya devam ediyor. İspanyol forvetin 46 yaşında da sahalarda olması, uzun yıllara yayılan futbol kariyerinin dikkat çekici ayrıntılarından biri oldu.

Fenerbahçe'nin eski yıldızı 46 yaşında hala gol atıyor

FENERBAHÇE'DE 35 GOL, 19 ASİST

Daniel Güiza, 2008 yılında transfer olduğu Fenerbahçe'de 2011 yılına kadar forma giydi. Verilen istatistiklere göre İspanyol futbolcu, sarı-lacivertli ekipte çıktığı 98 karşılaşmada 35 gol atarken 19 da asist yaptı.

Fenerbahçe'den ayrılmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen futbolu bırakmayan Güiza, gol atmayı sürdürerek kariyerine yeni anılar ekliyor.

FenerbahçeSporSon Dakika

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