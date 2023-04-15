Fenerlilerin korkulu rüyası sona erdi! Sampaoli'yle anlaşan Flamengo'da Jesus ihtimali kalmadı - Son Dakika
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Fenerlilerin korkulu rüyası sona erdi! Sampaoli'yle anlaşan Flamengo'da Jesus ihtimali kalmadı

15.04.2023 09:02

Sık sık Jorge Jesus ile temaslarda bulunan Flamengo, koltuğu Sevilla ile yollarını ayıran Jorge Sampaoli'ye emanet etti. Jesus için Flamengo defterinin tamamen kapanmış olması sarı-lacivertli taraftarları sevindirdi.

Flamengo son dönemde sık sık iletişim halinde olduğu Jorge Jesus'u daha fazla beklemedi. Brezilya ekibi, deneyimli çalıştırıcı Jorge Sampaoli ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

2024'E KADAR FLAMENGO, SAMPAOLI'YE EMANET

Flamengo'dan yapılan açıklamada, La Liga ekibi Sevilla ile yollarını ayıran Jorge Sampaoli ile 31 Aralık 2024 tarihine kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

JESUS İÇİN FLAMENGO DEFTERİ KAPANDI

Jorge Jesus'un görüşmek için sezon sonunu işaret etmesinin ardından Portekizli hocayı daha fazla beklemeyen Flamengo, Sampaoli ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Jesus için Flamengo defteri tamamen kapanırken, bu gelişme sarı-lacivertli taraftarları oldukça mutlu etti.

Fenerbahçe taraftarının kabusu son buldu! Sampaoli'yi takımın başına getiren Flamengo, Jesus defterini kapadı
Jorge Jesus-Jorge Sampaoli
Fenerbahçe taraftarının kabusu son buldu! Sampaoli'yi takımın başına getiren Flamengo, Jesus defterini kapadı
Fenerbahçe taraftarının kabusu son buldu! Sampaoli'yi takımın başına getiren Flamengo, Jesus defterini kapadı
YORUMLAR (4)
  • Serkan Semiz: Oh be kalsın ... Cevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
  • Mustafa Cingöz: Neyine jesusun kalması taraftarı mutlu edecek sezon sonu jesus ali koçuda yanına alsın beraber gitsinler arda gibi,emre mor gibi iyi oyuncuları yedek bırakıyor ve oturmuş bir kadrosu yok sürekli değişik kadroyla çıktığı için defans oyuncuları bir biriyle alışamadığı için anlaşamıyor çok kolay gol yiyoruz hele beşiktaşa karşı 1-0 öndeyken rakip 10 kişi iken 4 tane gol yenilmez enner valencianın atamadığı penaltı golü buna bahane olamaz Cevap Yaz 12 5 Yayından Kaldır
  • Onur Dursun: Galatasarayliyim ama fenerliler gitsin diye dua ediyordu. Üzülmüşlerdir simdi ne korkulu rüyası olacak :) Cevap Yaz 6 6 Yayından Kaldır
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Fenerbahçe taraftarının kabusu son buldu! Sampaoli'yi takımın başına getiren Flamengo, Jesus defterini kapadı Fenerbahçe taraftarının kabusu son buldu! Sampaoli'yi takımın başına getiren Flamengo, Jesus defterini kapadı Fenerbahçe'de çok konuşulacak iddia! Jorge Jesus'un yerine gelecek isim belli oldu Fenerbahçe'de çok konuşulacak iddia! Jorge Jesus'un yerine gelecek isim belli oldu

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Son Dakika Spor Fenerlilerin korkulu rüyası sona erdi! Sampaoli'yle anlaşan Flamengo'da Jesus ihtimali kalmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenerlilerin korkulu rüyası sona erdi! Sampaoli'yle anlaşan Flamengo'da Jesus ihtimali kalmadı - Son Dakika
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