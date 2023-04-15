Flamengo son dönemde sık sık iletişim halinde olduğu Jorge Jesus'u daha fazla beklemedi. Brezilya ekibi, deneyimli çalıştırıcı Jorge Sampaoli ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Flamengo'dan yapılan açıklamada, La Liga ekibi Sevilla ile yollarını ayıran Jorge Sampaoli ile 31 Aralık 2024 tarihine kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Jorge Jesus'un görüşmek için sezon sonunu işaret etmesinin ardından Portekizli hocayı daha fazla beklemeyen Flamengo, Sampaoli ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Jesus için Flamengo defteri tamamen kapanırken, bu gelişme sarı-lacivertli taraftarları oldukça mutlu etti.
Son Dakika › Spor › Fenerlilerin korkulu rüyası sona erdi! Sampaoli'yle anlaşan Flamengo'da Jesus ihtimali kalmadı - Son Dakika