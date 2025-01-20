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Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor, ING Kadınlar Federasyon Kupası'nı kazandı. Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde namağlup bir performans sergileyen ve 18 maçta 18 galibiyet alan Körfez ekibi, kupada yenilgisiz bir şekilde şampiyonluğa ulaştı.

Edremit Belediyesi Gürespor, ING Kadınlar Federasyon Kupası'nda çeyrek finalde Aslan Yol Burhaniye Belediyespor'u, yarı finalde ise 01 Adana Basketbol'u saf dışı bırakıp adını finale yazdırdı. Final mücadelesinde Lidya Garden City Turgutlu Belediyespor ile karşılaşan Edremit temsilcisi, rakibini 80-54 yenerek kupaya ulaştı.

Turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor'a kupasını, Türkiye Basketbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Gülşah Akkaya ve Bahar Çağlar Ökten takdim etti. Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Başkan Yardımcısı Coşkun Taşkın, Edremit Ticaret Odası Başkanı Ahmet Çetin, Ticaret Meclis Başkanı Bayram Kayahan ve taraftarlar, takımı tribünden destekledi.

Channon Fluker, turnuva boyunca sergilediği performansla ING Kadınlar Federasyon Kupası'nın 'En Değerli Oyuncu'su (MVP) seçildi. Fluker'a ödülünü, TBF Yönetim Kurulu Üyesi İrfan Coşkun takdim etti.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, takımı kutlayarak, "Finaldeki örnek mücadeleleriyle gurur duyduğumuz Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor'u yürekten tebrik ediyorum. Bu büyük başarı, oyuncularımızın, teknik ekibimizin ve kulüp yönetimimizin özverisi ile mümkün oldu. Bu zafer Edremit'imize armağan olsun" dedi.

Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor Kulübü Başkanı M. Agah Ferhatoğlu yaptığı açıklamada, "Bu büyük zafer, uzun süredir birlikte emek veren bir ailenin ortak başarısıdır. Oyuncularımızın sahadaki azmi, teknik ekibimizin profesyonelliği ve taraftarlarımızın desteği bizi özlediğimiz arzuladığımız birinci şampiyonluğa ulaştık. Bu kupayı Edremit halkına ve büyüyen basketbol ailemize armağan ediyoruz. Hep birlikte daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyorum. Takımımızı yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR