Fernando Santos: Galibiyete inanmıştık - Son Dakika

"Stratejimin çalıştığına inanıyorum"

"Ronaldo gol atamadı ama takım için çalıştı"

Türkiye 'ye yüksek bir şekilde adapte olmuştuk ve kazandık"Beraberliği yakalayabilirlerdi ve oyunun seyri değişebilirdi"Kaan ÜLKER/ PORTO ( Portekiz ), - Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos , "Portekiz olarak bütün yoğunluğumuz bu maçaydı ve bunu atlattık. Şimdi diğer maça odaklanacağız. Yavaş yavaş amacımıza ulaşıyoruz. Maça baktığımız zaman iyi oynadığımızı düşünüyorum. Galibiyete inanmıştık" dedi.Portekiz, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında evinde Türkiye'yi 3-1 mağlup etti ve finalde Kuzey Makedonya 'nın rakibi oldu. Karşılaşma sonrası Portekiz Teknik Direktörü Fernando Santos açıklamalarda bulundu. Santos, "Portekiz olarak bütün yoğunluğumuz bu maçaydı ve bunu atlattık. Şimdi diğer maça odaklanacağız. Yavaş yavaş amacımıza ulaşıyoruz. Maça baktığımız zaman iyi oynadığımızı düşünüyorum. Tam kapasiteyle gerçekleştiremedik ama haklı bir galibiyet aldık. Galibiyete inanmıştık. Bazı bölümlerde kötü oynadık. Bu tip final maçları her zaman sorunlu olur. Kazandığımız için mutluyuz ve önemli olan kazanmaktı" diye konuştu."STRATEJİMİN ÇALIŞTIĞINA İNANIYORUM"Önemli olanın kazanmak olduğunu söyleyen Santos, Moutinho hakkında, "Bu şekilde sahaya yerleştirdim Moutinho'yu ve o da elinden geleni yaptı. Stratejik olarak kapasitesini ve oyun kalitesini iyi şekilde ortaya koydu. Stratejimin çalıştığına inanıyorum. Moutinho en önemli oyunculardan birisi. Bütün oyuncuları hangi pozisyona koyarsam koyayım ya oynamasını biliyorlar ya da çabuk adapte oluyorlar. Bunun için de mutluyum" açıklamasında bulundu."RONALDO GOL ATAMADI AMA TAKIM İÇİN ÇALIŞTI" Cristiano Ronaldo hakkında da konuşan Santos, "Ronaldo gol atamadı ama takım için çalıştı. Karşı takımı da rahatsız ettiğini düşünüyorum. Gol atamadı ama gol yollarındaki alanı açtı. Bu sayede diğer oyuncular rahatladılar ve gol attılar" dedi."TÜRKİYE'YE YÜKSEK BİR ADAPTE ŞEKİLDE OLMUŞTUK VE KAZANDIK"İtalya-Makedonya maçı hakkında ise Santos, "Çok kez kazandım ve kaybettim. Bu futbol. Bugün kazandık. Bir sonraki maçta da kazanacağımıza inanıyorum. Odak noktamız bir sonraki maç. Türkiye'ye yüksek bir şekilde adapte olmuştuk ve kazandık. Şimdi rakip Kuzey Makedonya. Bütün rakiplere olduğu kadar onlara da aynı saygıyı göstereceğiz" ifadelerini kullandı."BERABERLİĞİ YAKALAYABİLİRLERDİ VE OYUNUN SEYRİ DEĞİŞEBİLİRDİ"Penaltı pozisyonu hakkında gelen soruya ise Santos şu cevabı verdi: "Gerçekten zor bir andı. O dakikaya kadar oyunu kontrol etmiştik. Aşağı yukarı bir 10-15 dakika Türkiye ile kafa kafaya oynamaya başladık. Biz daha iyiydik ama sonra Türkiye oyunu dengeledi. Penaltıya kadar biz daha iyi pas yapıyorduk, daha iyiydik. İlk yarıda 2 gol bulduk, penaltıyı atlattıktan sonra da 3'üncü golü bulduk. Gerçekten zor bir andı penaltı anı. Beraberliği yakalayabilirlerdi ve oyunun seyri değişebilirdi."

Santos son olarak altın bir jenerasyonları olduğunu vurgulayarak, "2016 yılında madalyayı getirdiler. Portekiz futbolu ileriye dönük olarak parlıyor. Geleceği düşününce milli takıma yeni bir jenerasyonu adapte etmek istiyorum. 2016'da kupayı kazandıran oyuncuları da tabii ki harcayamam. Bu yavaş yavaş olacak" diye konuştu.