Fernando Santos: Maçın hakkı beraberlikti

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Galatasaray karşısında fırsatlar yakalamalarına rağmen bunları değerlendiremediklerini söyleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, maçın hakkının ise beraberlik olduğunu dile getirdi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos açıklamalarda bulundu.

"Tabiri caizse maça mağlup başladık

"Kaybetmek her zaman kötü" diyerek sözlerine başlayan Portekizli çalıştırıcı, "Bugün çok erken gol yedik. Tabiri caizse maça mağlup başladık ama oyuncularımın golden sonraki reaksiyonundan dolayı mutluyum. Denedik, çalıştık, ilk yarı fırsatlar yakaladık ama golü bulamadık. İkinci yarı daha iyiydik. Baskılı oynadık, öndeydik ama golü bulamadık. Kaybedince taraftar, ben, oyuncular mutlu değiliz. Kazanmamız gerekiyordu ama oyuncuların gösterdiği çaba bence iyiydi. İyi bir derbi olduğunu düşünüyorum. İki takım da kazanmak için mücadele etti. Bence bu maçın hakkı beraberlikti. Kaybetmeyi hak edecek bir maç oynamadık" ifadelerini kullandı.

"Cenk'in pozisyonu yüzde yüz penaltı"

Cenk Tosun'un penaltı pozisyonu ve Omar Colley'in kırmızı kartı hakkında gelen bir soruya Santos, "Hakemlerle ilgili konuşan bir hoca değilim ve yaptıkları işe saygı duyuyorum. Hakemler hata yapabilir ama bu hatalar fazla olmaya başladı. Cenk'in pozisyonu yüzde yüz penaltı. Omar'ın kırmızı kartı çok şüpheli. VAR'ın çağırmaması lazımdı. VAR, Omar'ın pozisyonu için çağırırken, Cenk için çağırmadı. Adana Demirspor maçında 2 penaltımız verilmedi, Sivasspor maçında penaltımız VAR'dan döndü. Bugün 4. kez penaltımız verildi. Hakemlerle ilgili konuşmuyorum, çok çalışıyoruz, Beşiktaş'ın hakkının yenmesine de izin vermem" cevabını verdi.

Bugün defansif oynadıklarını düşünmediğini dile getiren Fernando Santos, "Öyle oynasaydık bu kadar şans yakalamazdık. Hücum odaklıydık, fırsatlar yakaladık. Bu da defansif oynamadığımızın göstergesi. Defansif oynama özelliğimiz var tabii ki ama teknik olarak bugün ofansif olarak oynadık" şeklinde konuştu.

"Rashica'nın ateşi vardı"

69 yaşındaki teknik adam, Semih Kılıçsoy'un, Galatasaray karşısında mücadeleye 9 numara pozisyonunda başladığına dikkat çekerek, "Ardından maç içerisinde sola da geçti. İlk planımız Semih'in önde olmasıydı ama bunlar olabiliyor. Onun performansından dolayı mutluyum, çok çalıştı. Rashica'nın ateşi vardı. Bugün yüzde yüz olacağını da bilmiyorduk, bugün gayet iyiydi, çok çalıştı. Taze kan olarak Ghezzal'ı soktuk oyuna. Net pozisyon da yakaladı ama atamadı. Oyuncularımın çabasından dolayı mutluyum. Gol bulmak için çok mücadele ettik ama son10-15 dakikada gergin olduğumuzu söyleyebilirim. Goller gelmeyince son 10-15 dakika koptuk oyundan" cümlelerine yer verdi.

"Aboubakar kısa zamanda bize yardımcı olacak"

Fernando Santos, Aboubakar'ın kısa zamanda eski performansını yakalayacağına inandığını belirterek, "Sakatlık sonrası bir oyuncunun ritim kazanması kolay değil. Daha fazla süre alacak ve kısa zamanda oyun ritmini kazanıp bize yardımcı olacak" şeklinde konuştu.

"Bugün maçın çoğu anında Galatasaray'dan daha iyiydik"

Müsabakanın ilk yarısında kaleyi bulan 1 şutlarının olmasına rağmen fırsatlar yakaladıklarını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Galatasaray'ın duran toplarda neler yapacağını biliyorduk çalıştık ama golü hatadan yedik. Golden sonra 10-15 dakika etkilenmiş olabilir fakat sonra oyunu ele geçirdik. Topları kazandık, fırsatlar bulduk. Bugün maçın çoğu anında Galatasaray'dan daha iyiydik" diye konuştu.

Son olarak geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran Teknik Direktör Jorge Jesus'un, 'Bu ligin sportif gerçekliği yok. Bu ligde maçlar sahada kazanılmıyor' sözleri hatırlatılan Santos, "Şimdi buna biraz daha az gülüyorum. Çünkü fazlalaşmaya başladı bu hatalar" değerlendirmesinde bulundu. - İSTANBUL