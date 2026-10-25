Fethiye'deki Türkiye Motokros Şampiyonası finalinde 112 sporcu mücadele etti

Fethiye'deki Türkiye Motokros Şampiyonası finalinde 112 sporcu mücadele ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 6. ve son ayak yarışı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlendi. Esenköy Mahallesi'ndeki Akdeniz Offroad Park'ta 30 ilden 112 sporcunun katıldığı organizasyon, dereceye giren sporculara kupalarının verilmesiyle sona erdi.
Türkiye Motokros Şampiyonası'nın 6. ve son ayak yarışı, Muğla'nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirildi.
Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), Fethiye Belediyesi ve Fethiye Orman Spor Kulübü işbirliğinde Esenköy Mahallesi'ndeki Akdeniz Offroad Park'ta gerçekleştirilen yarışlara 30 ilden 112 sporcu katıldı.
Sporcular, şampiyonanın final ayağında dereceye girebilmek için mücadele etti.
Yarışlarda MX1 sınıfında Mustafa Çetin, MX2 sınıfında Mehmet Yiğit Kara, MX125 sınıfında Efe Okur, MX sınıfında Batuhan Demiryol, kadınlarda Selen Tınaz, senior sınıfında Şakir Şenkalaycı, veteran sınıfında Hüseyin Neziroğlu, 85 CC sınıfında Yağız Kaya, 65 CC sınıfında Aslan Osmanpaşaoğlu, 50 CC sınıfında Yusuf Ali Kolay, Mini50 sınıfında Tahir Ata Erişen ve E50 sınıfında Meran Akaçık şampiyon oldu.
Organizasyon, dereceye giren sporculara kupalarının verilmesiyle sona erdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?