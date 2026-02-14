Fethiyespor, Arnavutköy\'ü Ağırlıyor

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta Yeni Mersin İdman Yurdu maçından hükmen 3-0 galip ilan edilen ve 3 puanı hanesine yazdıran Fethiyespor yarın 24'üncü hafta maçında evinde Arnavutköy Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. Fethiye İlçe Stadı'nda Lütfullah Aslan'ın yöneteceği maç saat 15.00'te başlayacak. Haftaya 27 puanla 12'nci basamakta giren Fethiyespor'un deneyimli teknik direktörü Sait Karafırtınalar mutlak 3 puan hedeflediklerini ve galip geleceklerine inandığını dile getirdi.
