Feyyaz Uçar: 'Birlikte Başaracağız' - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Feyyaz Uçar: 'Birlikte Başaracağız'

Geniş Video İzle

Beşiktaş Sorumlusu Uçar, hocanın serzenişlerini haklı bulduğunu ve birlik mesajı verdi.

04.10.2024 02:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Feyyaz Uçar: "Hocamızın serzenişlerini yönetim olarak haklı bulduk"

Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar:

"Hep birlikte güzel şeyler başaracağız"

İSTANBUL - Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, Eintracht Frankfurt karşısında sadece 3 puan kaybettiklerini ve sezonun uzun olduğunu söyleyerek, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un taraftarlarla ilgili serzenişlerini de yönetim olarak haklı bulduklarını söyledi.

UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında Beşiktaş sahasında karşılaştığı Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu Feyyaz Uçar, basın mensuplarına konuştu. Alınan mağlubiyete rağmen taraftarlardan anlayış beklediklerini vurgulayan Uçar, "Skor adına kötü bir akşam ama oyuncularımızın ellerinden geleni yaptığından eminiz. Birçok pozisyon var. Kaçan bir penaltımız, direkten dönen bir topumuz var. Üzücü bir durum, şanssız bir gece. Rakip kalecinin performansının yanı sıra biraz da bizim şanssızlığımız vardı. Belki son vuruşlarda daha dikkatli olsaydık şu an çok daha farklı şeyler konuşuyor olacaktık. O yüzden bu akşam sahada olan bütün oyuncularımızı kutluyoruz. Onlarla gurur duyuyoruz. Maç sonunda hocamızın serzenişlerini tüm yönetim olarak haklı bulduk, dinledik ve söylediği her sözün arkasındayız. Çünkü bugün sahada değil ıslanacak, kötü söz söylenecek ya da eleştirilecek çok az oyuncumuz vardı. Belki de yoktu hatta. O açıdan hocamızın söyledikleri çok önemli. Her oyuncuya ihtiyacımız var, sezon uzun. Avrupa'nın yanı sıra Süper Lig'de de şampiyonluk için mücadele ediyoruz. Ligin ikinci yarısında kupa maçları da başlayacak. Tüm oyuncularımıza ihtiyacımız var. Yukarıda başkanımız ve yönetim kurulumuzla yaptığımız toplantıda oyundan olan memnuniyetimizi paylaştık. Hocamıza olan desteğimizin ne kadar doğru olduğunu bizzat kendimiz gözlemledik. Dolayısıyla bugün kaybettiğimiz Avrupa kupaları açısından sadece 3 puan var. Yolumuza devam edeceğiz. Bu sene hedeflerimiz var. Henüz ekim ayındayız. Bu yolu hep beraber yürüyeceğiz. Biz camia olarak taraftarlarımızla hep birlikte yola devam etmek istiyoruz. Taraftarlarımızın da bizimle beraber olmak istediğinden eminiz. Hep birlikte güzel şeyler başaracağız" diye konuştu.

Feyyaz Uçar: \'Birlikte Başaracağız\'
Kaynak: İHA

Eintracht Frankfurt, Feyyaz Uçar, Beşiktaş, Futbol, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Feyyaz Uçar: 'Birlikte Başaracağız' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:03 İsrail yeni hedefi Haşim Safiyuddin için Beyrut’ta birçok noktaya saldırdı İsrail yeni hedefi Haşim Safiyuddin için Beyrut'ta birçok noktaya saldırdı
22:11 Tuzla’daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı Tuzla'daki operasyonda polise şüpheliler arasında çatışma çıktı
21:42 Bomba iddia: Netanyahu banyoma dinleme cihazı yerleştirdi Bomba iddia: Netanyahu banyoma dinleme cihazı yerleştirdi
20:00 Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var
17:04 Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8’e kadar deprem üretecek Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8'e kadar deprem üretecek
11:22 DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na açıkça sorduk: DEM Parti Narin Güran olayına sessiz mi kaldı DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na açıkça sorduk: DEM Parti Narin Güran olayına sessiz mi kaldı?
11:21 Evsiz kalan eski Playboy modeli Louise Glover, çadırda yaşamaya başladı Evsiz kalan eski Playboy modeli Louise Glover, çadırda yaşamaya başladı
11:01 Sergen Yalçın, teklif aldığı takımın ismini verdi Sergen Yalçın, teklif aldığı takımın ismini verdi
10:57 Münevver Karabulut’u katledip intihar eden Cem Garipoğlu’nun mezarı açıldı Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı
10:47 DolarTL güne düşüşle başladı Dolar/TL güne düşüşle başladı
10:46 Saadet ve Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, yüksek gelen faturaya isyan etti Saadet ve Gelecek Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, yüksek gelen faturaya isyan etti
10:06 Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı İşte Şeyma Subaşı’nın yeni aşkı Gönlünü Brezilyalı modele kaptırdı! İşte Şeyma Subaşı'nın yeni aşkı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2024 04:15:56. #1.13#
SON DAKİKA: Feyyaz Uçar: 'Birlikte Başaracağız' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement