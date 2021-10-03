FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon başlıyor

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu yarın başlayacak.

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu yarın başlayacak. Normal sezona katılma hakkı kazanan 32 kulüp, dörderli 8 grupta mücadele edecek. H Grubu takımları arasındaki sezonun açılış karşılaşmasında, İspanyol ekibi Hereda San Pablo, TSİ 21.30'da Beşiktaş Icrypex'i ağırlayacak. Turnuvada yer alan diğer Türk kulüplerinden Pınar Karşıyaka B Grubu, Galatasaray E Grubu, TOFAŞ F Grubu, Darüşşafaka ise G Grubu'nda mücadele edecek. 5 Ekim Salı günü TOFAŞ-Filou Oostende (Belçika), U-BT Kaloşvar (Romanya)-Darüşşafaka, Hapoel Bank Yahav Jerusalem (İsrail)-Pınar Karşıyaka, 6 Ekim Çarşamba günü de Galatasaray Nef-ERA Nymburk (Çekya) maçları yapılacak. Normal sezon karşılaşmaları 22 Aralık'ta sona erecek. Gruplarını ilk sırada bitirenler, son 16 turuna yükselecek. Gruplarda 2 ve 3'üncü sırayı alan takımlar ise play-in turnuvası oynayacak. Eşleşmelerde 2 galibiyete ulaşan 8 ekip, son 16 turuna çıkacak. Dörderli 4 grupta oynanacak son 16 turunu ilk 2 sırada bitiren takımlar, adını çeyrek finale yazdıracak. Çeyrek final serilerinin galipleri ise mayıs ayında düzenlenecek Dörtlü Final'e yükselecek.

Son Dakika

Bu fotoğrafa gelen yorumlar, güzel oyuncu İlayda Alişan'ı çok sinirlendirdi! Paylaşımıyla herkesin cevabını verdi

Feci kazada can verdi! 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla ağaçlara çarptı

İsrailli firmanın geliştirdiği casus yazılım Türkiye'de de tespit edildi! Gazetecileri ile muhalifleri izlemek için oluşturulmuş

Evinin önünde pusu kurdular! Önce bıçaklandı, sonra kafasına taşla vurularak öldürüldü

Koronavirüse karşı üretilen ilaç, ölümleri yarı yarıya düşürüyor! Fiyatı 700 dolardan satılacak

Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor

Netflix en çok izlenen yapımlarını açıkladı! Sevişme sahneleriyle olay olan dizi Bridgerton zirvede

Sevgilisinin babasının cinsel istismarına uğradığını öne sürülen genç kız, arkasında not bırakıp intihar etti