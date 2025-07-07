FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Takımları Belirlendi

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin 2025-2026 sezonunda mücadele edecek takımlar belli oldu.

FIBA'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den Fenerbahçe ile ÇİMSA ÇBK Mersin, Avrupa Ligi gruplarına direkt olarak katılacak. Galatasaray Çağdaş Faktoring ise gruplara kalabilmek için eleme mücadelesi verecek.

Yeni sezonun kura çekimi, 23 Temmuz Çarşamba günü Almanya'nın Münih kentinde yapılacak.

Gruplara 11 ekip doğrudan, 5 takım da elemelerden katılacak. Elemeleri geçemeyen takımlar, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası gruplarına dahil olacak. Çift maç usulüyle oynanacak eleme karşılaşmaları, 17 ve 24 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Gruplarda yer alacak 11 takım şöyle:

Fenerbahçe, ÇİMSA ÇBK Mersin, Basket Landes, Flammes Carolo Basket (Fransa), Valencia Basket, Spar Girona (İspanya), Beretta Famila Schio (İtalya), ZVVZ USK Prag (Çekya), Sopron Basket (Macaristan), VBW Arka Gdynia (Polonya), Olympiakos SFP (Yunanistan)

Galatasaray Çağdaş Faktoring'in yanı sıra Tango Bourges Basket (Fransa), Casademont Zaragoza (İspanya), Umana Reyer (İtalya), DVTK HUNTHERM (Macaristan), Zabiny Brno (Çekya), AZS UMCS Lublin (Polonya), ACS Sepsi SIC (Romanya), Kibirkstis (Litvanya) ile Kızılyıldız (Sırbistan) da eleme maçları oynayacak.