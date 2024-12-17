FIFA tarafından 2024 yılının en iyilerinin belirlendiği gala gecesi, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlendi. France Football dergisi ile 2010'dan itibaren yürütülen ortaklığın sona ermesinin ardından hayata geçirilen FIFA The Best Ödülleri, 9. kez dağıtıldı.
Törende, erkekler ve kadınlarda yılın en iyi futbolcusu, kalecisi, teknik direktörü ve yılın 11'inin yanı sıra en iyi gol, taraftar ve fair-play ödülleri de sahiplerini buldu. FIFA En İyiler Ödülleri için dünyanın dört bir yanındaki futbolseverler FIFA En İyi Erkek 11'i ve FIFA En İyi Kadın 11'i de dahil olmak üzere birçok kategoride oy kullandı.
Yapılan oylama sonucunda Real Madrid oyuncusu Vinicius Jr. yılın en iyi erkek futbolcusu seçildi. En iyi teknik direktör ödülünü ise Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti aldı.
Serie A'da Inter forması giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun da aday gösterildiği yılın en iyi 11'i ise şu şekilde;
FIFA Puskas Ödülü'nü Manchester United'da forma giyen Alejandro Garnacho kazandı. Arjantinli genç yıldız, İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında deplasmanda oynanan Everton karşılaşmasının 3. dakikasında harika bir röveşata golü atmıştı.
Öte yandan yılın en iyi kadın futbolcusu da belli oldu. Barcelona takımında başarılı bir performans gösteren Aitana Bonmati 2024 yılının en iyi kadın futbolcusu seçildi. Bonmati, Ballon d'Or 2024 ödülüne de layık görülmüştü.
Son Dakika › Spor › FIFA, yılın en iyi futbolcusunu açıkladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (6)