Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluk inadını sürdürdüğü mücadelede Ülker Stadı'ndaki sürpriz konuk tüm dikkatleri üzerine çekti.
Sezon sonunda Crystal Palace ile sözleşmesi sona erecek Wilfried Zaha ile Fenerbahçe yakında ilgileniyor. Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, dünyaca ünlü futbolcunun menajeri, sarı-lacivertlilerin daveti üzerine İstanbul'a geldi ve Trabzonspor maçını locadan takip etti.
Zaha bu sezon Crystal Palace formasıyla 28 maça çıktı. Fildişi Sahilli 30 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Fildişili golcü forvet Wilfred Zaha'nın menajeri Trabzonspor mücadelesini locadan takip etti! Ali Koç, Zaha'yı bitirmek istiyor - Son Dakika