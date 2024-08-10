Filenin Sultanları, Brezilya'ya 3-1 yenilerek Paris Olimpiyatları'nda 4. oldu - Son Dakika
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Spor

Filenin Sultanları, Brezilya'ya 3-1 yenilerek Paris Olimpiyatları'nda 4. oldu

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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris Olimpiyat Oyunları'ndaki bronz madalya maçında Brezilya ile South Paris Arena'da kozlarını paylaştı. Rakibine 3-1 yenilen Filenin Sultanları, olimpiyatları 4. sırada tamamladı.

10.08.2024 20:05  Güncelleme: 21:34
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris Olimpiyat Oyunları'nda Brezilya ile 3.'lük maçına çıktı. Filenin Sultanları, South Paris Arena'daki müsabakayı 3-1 kaybederek olimpiyat 4.'sü oldu.

SET SONUÇLARI

1. Set Sonucu: Brezilya 25-21 Türkiye

2. Set Sonucu: Brezilya 27-25 Türkiye

3. Set Sonucu: Brezilya 22-25 Türkiye

4. Set Sonucu: Brezilya 25-15 Türkiye

Filenin Sultanları, Brezilya'ya 3-1 yenilerek Paris Olimpiyatları'nda 4. oldu

BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRME FIRSATINI TEPTİK

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Brezilya karşısında aldığı mağlubiyetle ilk kez olimpiyat madalyası elde etme şansını kaybetti. Filenin Sultanları, ilk kez kalma başarısı gösterdiği yarı finalde İtalya'ya 3-0 kaybetmişti.

Filenin Sultanları, Brezilya'ya 3-1 yenilerek Paris Olimpiyatları'nda 4. oldu

İTALYA VE ABD FİNALDE KARŞI KARŞIYA GELECEK

Paris Olimpiyat Oyunları'nda finalin adı belli oldu. Filenin Sultanları'nı 3-0 mağlup etmeyi başaran İtalya ve Brezilya engelini geçen ABD finalde karşı karşıya gelecek. İtalya ve ABD arasında oynanacak final mücadelesi 11 Ağustos'ta yapılacak.

Filenin Sultanları, Brezilya'ya 3-1 yenilerek Paris Olimpiyatları'nda 4. oldu

PARİS OLİMPİYATLARI'NDAKİ MADALYALARIMIZ

Ay-yıldızlı sporcularımız şu ana kadar 6 kez podyumda boy gösterdi ve ülkemize 3 gümüş, 3 bronz madalya kazandırmayı başardı.

Filenin Sultanları, Brezilya\'ya 3-1 yenilerek Paris Olimpiyatları\'nda 4. oldu

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Son Dakika Spor Filenin Sultanları, Brezilya'ya 3-1 yenilerek Paris Olimpiyatları'nda 4. oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • Fatih Seval: Cok şımarmayacaksınız yoksa böyle kalırsınız özel uçak istiyorlarmış bide 91 21 Yanıtla
  • Yunus Gören: Ulan eko bi maça gittiniz mundar ettiniz takımı ?? 68 31 Yanıtla
  • Orçun Kömür: Normal poz vermekten oyun oynamadılar turnuva boyunca 64 13 Yanıtla
  • Cihan Tokcan: Kasmayın kızlar reklamlara devam gelsin paralar 52 8 Yanıtla
  • Çelikk: Belliydi zaten TRT 1 spikeri ben sizlerle gurur duyuyorum diyorum ben ise duymuyorum bil hassa 39 17 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Vallaha kimse kimseye suç atmasın. Kazananı tebrik edeceksiniz. İtalya'ya 3-0 Brezilya'ya da 3-1 haklı yere kaybettik. Türkiye 4. oldu gücümüz bu kadar voleybolda. Yok şöyle oldu yok böyle oldu falan filana gerek yok. 38 5 Yanıtla
  • Nafi Aydogan: şimdi kuruz gemisiyle dönerler 30 10 Yanıtla
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  • Aa: elinize sağlık.Yasattiğiniz mutluluk ve heyecanlar için teşekkürler.Bi dahaki sefere inşallah 13 15 Yanıtla
  • Ankara null: osman askin bak tan bakan olursa boyle 0 altinla donersin COK NORMAL 15 8 Yanıtla
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