Filenin Sultanları'ndan tarihi başarı! Sakat sakat oynayan Gizem Örge'nin sözleri duygulandırdı - Son Dakika
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Spor

Filenin Sultanları'ndan tarihi başarı! Sakat sakat oynayan Gizem Örge'nin sözleri duygulandırdı

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2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar voleybol çeyrek finalinde Çin'i 3-2 mağlup ederek yarı finale yükselen Filenin Sultanları'nın maç sonundaki açıklamaları dikkat çekti. Müsabaka içinde bir sakatlık yaşamasına rağmen devam eden Gizem Örge, "Omzumu sahada bıraktım sandım ama 'Bir omuzum daha var, devam ederim' diyerek oynadım" ifadelerini kullandı.

06.08.2024 14:59  Güncelleme: 15:12
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A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Çin ile kozlarını paylaştı. Ay-Yıldızlılar, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 3-2 mağlup ederek tarihimizde ilk kez yarı finale yükselme başarısını gösterdi. Maç sonunda büyük bir sevinç yaşayan Filenin Sultanları'nın karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalar da dikkat çekti.

"OMUZUMU SAHADA BIRAKTIM SANDIM"

Müsabaka içinde bir sakatlık yaşamasına rağmen devam eden Gizem Örge, "Çok duygusalız, söyleyecek bir şey yok. Herkes yüreğini koydu. Bu maçı kazanmayı hak ettik. Madalya için kanımızın son damlasına kadar savaşacağız. Omzumu sahada bıraktım sandım ama 'Bir omuzum daha var, devam ederim' diyerek oynadım" ifadelerini kullandı.

Filenin Sultanları'dan tarihi başarı! Sakat sakat oynayan Gizem Örge'nin sözleri duygulandırdı

"MADALYAYI HAK EDİYORUZ"

Sakatlığına rağmen maça devam eden isimlerden bir diğeri Hande Baladın ise gözyaşlarıyla, "Madalyayı hak ediyoruz ve alabileceğimize inanıyoruz" dedi.

Filenin Sultanları'dan tarihi başarı! Sakat sakat oynayan Gizem Örge'nin sözleri duygulandırdı

"SONUNA KADAR MÜCADELEYİ BIRAKMAYACAĞIZ"

A Milli Kadın Voleybol Takımı Menajeri Pelin Çelik de oyuncuların alkışı hak ettiğini belirterek, "Çok mutluyuz, çok gururluyuz. Bugün Türk sporu için tarihi bir gün. Artık bilen, bilmeyen, içerden, dışardan, seven, sevmeyen herkesten ayağa kakıp bu takımı alkışlamasını rica ediyoruz. Çok emek var. Sonuna kadar mücadeleyi bırakmayacağız. Daha bitmedi, yolumuz devam ediyor." şeklinde konuştu.

Filenin Sultanları'dan tarihi başarı! Sakat sakat oynayan Gizem Örge'nin sözleri duygulandırdı

"SAHADA HER ŞEYİMİZİ ORTAYA KOYDUK"

Takım kaptanı Eda Erdem Dündar ise, "Ne maçtı ama... Sahada herkes elinden geleni yaptı. Maçta bir arada kaldık. Çeyrek finaller her zaman zor oluyor, Çin de iyi oynuyor ama bir arada kalmayı başardık. Yıllardır hep ucundan dönüyoruz ama sonunda ilk 4'teyiz. Sahada her şeyimizi ortaya koyduk. Çok mutluyum, ben gerçekten çok mutluyum. Voleybolu çok seviyorum. Benim üçüncü olimpiyatım ama bundan sonra bu takım her olimpiyatta olacak." dedi.

"UMARIM İLK OLİMPİYAT MADALYAMIZ OLACAK"

Kritik anlarda sahneye çıkan ve sayı kazandıran Ebrar Karakurt ise şu ifadeleri kullandı: "Madalya alıp ülkemize dönmek istiyoruz. Umarım ilk olimpiyat madalyamızı burada alacağız. Bizi destekleyenlere teşekkür ediyoruz."

"HER ŞEYİ BİLENLER BİRAZ SABRETSİN"

Mücadele sonrasında konuşan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, "Söyleyecek çok şey var ama yarı finali bir oynayalım, sonra konuşalım. Her şeyi bilenler lütfen biraz sabretsinler. Bu takımın yarı final ve finalini beklesinler. Biz bu hakaret ve küfürleri hak etmedik!" ifadelerini kullandı.

Filenin Sultanları\'ndan tarihi başarı! Sakat sakat oynayan Gizem Örge\'nin sözleri duygulandırdı

Filenin Sultanları, Gizem Örge, Paris, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Filenin Sultanları'ndan tarihi başarı! Sakat sakat oynayan Gizem Örge'nin sözleri duygulandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Serkan Basar: Milli olarak bana en itici gelen gurup herkesin görüşüne saygım sonsuz bu benim düşüncem 14 80 Yanıtla
    ece handem: Hak veriyorum sana 0 0 uğur aksakallı: İTİCİ GELEN NE SANA BU TAKIMDA 0 0
  • murat karakaya: helal olsun 28 0 Yanıtla
  • fatih mazlum: Goz yaslarim sel oldu yapmayin 0 17 Yanıtla
  • ece handem: Yine acitasyon yapmaya devam pek inandırıcı gelmedi bana 2 6 Yanıtla

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