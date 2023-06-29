Filenin Sultanları, Tayland'ı 3-0 gibi net bir skorla yenerek üçüncü sıraya yükseldi - Son Dakika
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Filenin Sultanları, Tayland'ı 3-0 gibi net bir skorla yenerek üçüncü sıraya yükseldi

Filenin Sultanları, Tayland'ı 3-0 gibi net bir skorla yenerek üçüncü sıraya yükseldi

29.06.2023 18:22

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'ı 3-0 mağlup ederek üçüncü sıraya yükseldi. Set vermeden kazanılan maçta Türkiye, net bir galibiyet elde etti.

Voleybol Kadınlar Milletler Ligi'nde heyecan, Tayland - Hollanda karşılaşmasıyla devam etti. Filenin Sultanları, Tayland'ı 3-0 gibi net bir skorla yenerek Milletler Ligi'nde üçüncü sıraya yükseldi.

SET VERMEDİLER

Tayland'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'ndeki üçüncü haftasının ikinci maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, ev sahibi Tayland'ı set vermeden 3-0 mağlup etti.

Set vermediler! Filenin Sultanları, Tayland'ı rahat geçti

ÜÇÜNCÜLÜĞE YÜKSELDİK

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin üçüncü ayağında Bangkok'ta oynadığı ilk maçında Japonya'ya 3-2 mağlup oldu. Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin üçüncü hafta ikinci müsabakasını ev sahibi Tayland karşısında ise net bir galibiyet alarak Milletler Ligi'nde üçüncü sıraya yükseldi.

Setler;

  • İlk set: 25-15 (Türkiye)
  • İkinci set: 25-15 (Türkiye)
  • Üçüncü set: 25-20 (Türkiye)
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Son Dakika Spor Filenin Sultanları, Tayland'ı 3-0 gibi net bir skorla yenerek üçüncü sıraya yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Filenin Sultanları, Tayland'ı 3-0 gibi net bir skorla yenerek üçüncü sıraya yükseldi - Son Dakika
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