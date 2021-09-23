FIM Uluslararası Motosiklet Turu'nun 2. etabı başladı

Uluslararası Motosiklet Federasyonunca (FIM) bu yıl İzmir ve Aydın illerini kapsayan rotada düzenlenen FIM Uluslararası Motosiklet Turu'nun ikinci etabı start aldı.

Türkiye, İspanya, Portekiz, Çekya, Belçika, Hollanda, İtalya, İsviçre, Hırvatistan, Yunanistan, Ürdün, Irak ve Filistin'den 100 sürücünün bugünkü rotası, Davutlar, Ağaçlı, Söke, Milet Ören Yeri, Didim Apollon Tapınağı, Selçuk Meryem Ana Evi ve Efes Antik Kenti olacak.

FIM Delegesi Panagiotis Kalaitzis, gazetecilere, her yıl bu organizasyonla bir araya gelen delegelerin, kültürlerin ve doğanın keyfini çıkardıklarını belirtti.

Dünkü turun çok keyifli geçtiğini aktaran Kalaitzis, şunları kaydetti:

"Bu tur bizim takvimimizde güvenilir olan tek etkinlikti. Diğer tüm etkinlikler FIM Ralli, FIM Maraton iptal oldu. Yıl sonunda bu etkinliği yapıyor olmaktan mutluyuz. Tekrar motor sürebildiğimiz ve burada olabildiğimiz için mutluyuz. Türkiye Motosiklet Federasyonu çok güzel performans sergiliyor. Çok hevesliler ve ilk kez bu etkinliği yapıyor olmalarına rağmen harikalar. Onlarla gelecekte başka uluslararası organizasyonlarda Türkiye'nin farkı bir yerinde iş birliği içerisinde olmayı dört gözle bekliyoruz."

Tur, bu akşam Kuşadası'nda bir otelde yapılacak gala yemeğiyle son bulacak.