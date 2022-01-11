Üye Girişi
Florya'da hareketli saatler! Taraftarlar, Fatih Terim'i bekliyor! Ne söyleyecek? - Son Dakika

Florya'da hareketli saatler! Taraftarlar, Fatih Terim'i bekliyor! Ne söyleyecek?

11.01.2022 12:08

Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Fatih Terim'in bugün Florya'ya geleceğini öğrenen taraftarlar, Florya'ya akın etti. Sarı-kırmızılılar, saat 14.00'te gelmesi beklenen İmparator'a bir kez daha veda edecek.

Deneyimli teknik direktörün bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek futbolcular ve personelle vedalaşacağını öğrenen taraftarlar, Florya'ya akın etti. Sarı kırmızılı taraftarlar, Metin Oktay Tesisleri önünde Fatih Terim lehine tezahüratlar yaparak tecrübeli çalıştırıcıyı bekledi.

Florya'da hareketli saatler! Taraftarlar, Fatih Terim'i bekliyor

7'DEN 70'E HERKES TERİM'İ BEKLİYOR

Sarı-kırmızılı taraftarların Florya'da giderek kalabalık hale geldiği gözlenirken; 7'den 70'e herkesi Florya'da olması ilgi çekiyor. 'Taraftar teyze'nin de Fatih Terim'e destek vermek için Florya'da olması dikkatlerden kaçmadı.

Florya'da hareketli saatler! Taraftarlar, Fatih Terim'i bekliyor

VEDAYA GELİYOR

Fatih Terim bugün saat 14.00'te Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeli ile vedalaşarak tesislerden ayrılacak.

Florya'da hareketli saatler! Taraftarlar, Fatih Terim'i bekliyor

TRANSFERİ IŞITAN GÜN VE BURAK ELMAS YÜRÜTECEK

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından yönetim kurulu üyesi Işıtan Gün'ün futbol şubesine atandığı ve transfer çalışmalarını başkan Burak Elmas ile birlikte yürütecekleri öğrenildi. Ayrıca sarı kırmızılı takımın bugün yapacağı antrenmanı ise U19 antrenörlerinden Birkan Bozkurt yönetecek.

YORUMLAR
500

Florya Metin Oktay Tesisleri, Metin Oktay, Galatasaray, Fatih Terim, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Florya'da hareketli saatler! Taraftarlar, Fatih Terim'i bekliyor! Ne söyleyecek? - Son Dakika Spor


Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapmıştı! Kızı 3 günlükken öldü Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapmıştı! Kızı 3 günlükken öldü         
12:09
Çocuk bezindeki fiyat artışları Bakan Yanık'a soruldu: Çalışma yapabiliriz Çocuk bezindeki fiyat artışları Bakan Yanık'a soruldu: Çalışma yapabiliriz         
12:06
"Buse'yi öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" diyen Alişan: Sizin gibi düşünmek zorunda değilim "Buse'yi öpüşme sahnesi olmadığı için seçtim" diyen Alişan: Sizin gibi düşünmek zorunda değilim         
11:53
Genç avukat, astsubay eski nişanlısı tarafından katledildi! Evine girip 10 gün boyunca gelmesini beklemiş Genç avukat, astsubay eski nişanlısı tarafından katledildi! Evine girip 10 gün boyunca gelmesini beklemiş         
11:20
Galatasaray'dan vefalı paylaşım! Sarı kırmızılılar Ahmet Çalık'a bu sözlerle veda etti Galatasaray'dan vefalı paylaşım! Sarı kırmızılılar Ahmet Çalık'a bu sözlerle veda etti         
11:15
Hem suçlu hem güçlü! Marmaray'da maske takmayan kadınlar, herkesi çileden çıkardı! Dava açacaklarmış Hem suçlu hem güçlü! Marmaray'da maske takmayan kadınlar, herkesi çileden çıkardı! Dava açacaklarmış         
10:43
Son dakika: Kasım ayında cari denge açığı 2.6 milyar dolar oldu Son dakika: Kasım ayında cari denge açığı 2.6 milyar dolar oldu         
10:17
Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar Kadın, komşusuna yanlışlıkla cinsel içerikli fotoğraf attı! Ailenin hayatı mahvoldu, sokaktalar         
09:52
"Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü "Çok zamanın kalmadı bu hayatta" diye tehdit etmişti! Genç avukat eski nişanlısı tarafından öldürüldü         
08:32
Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor Pfizer/BioNTech, Türkiye'yi de vuran Omicron için kolları sıvadı! Omicron aşısı mart ayında geliyor         
08:31
Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla... Fatih Terim'in ayrılığının ardından kızları Merve ve Buse Terim'den peş peşe paylaşımlar: Yüzündeki çizgilerin, saçındaki beyazlarla...         
07:50
Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti         
07:48
Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi Son Dakika: Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem oldu! Türkiye'de de hissedildi         
07:32
Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı Karadeniz'de Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı         
21:50
Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı Battaniyeye sarılı halde yakalanan katil zanlısı mahkemeye getirilirken duygulandı         
18:26

Son Dakika Haberleri
12:09 Eşini taşıyan ambulansı takip ederken kaza yapmıştı! Kızı 3 günlükken öldü
12:08 Florya'da hareketli saatler! Taraftarlar, Fatih Terim'i bekliyor! Ne söyleyecek?
12:07 Bir dönemin en ünlü cinsel içerikli film yıldızıydı! Artık eski halinden eser yok
12:03 Soylu'dan HDP'li Güzel'e tepki ve PKK'ya sert uyarı: Geri zekalı Karayılan canını alacağız
11:41 Ahmet Çalık imza töreninde mutluluğunu bu sözlerle paylaşmıştı: Çok mutluyum, umarım her şey güzel devam eder
11:40 19 yaşındaki genç, "Ehliyet alamadın" diye kızan babasının boğazını maket bıçağıyla kesti
11:39 Güne yükselişle başlayan dolar 13,87'ye yükseldi
11:36 Ahmet Çalık'ın ölümü geçmişte tartışma yaşadığı hocası Yılmaz Vural'ı da yıktı: Kendi evladım ölmüş kadar üzüldüm
11:27 Bakan Yanık'a soruldu! Kadın pedi ve çocuk bezleri ile ilgili çalışma geliyor!
11:15 Trafik kazasında yaşamını yitiren futbolcu Ahmet Çalık'tan geriye mutlu anlarla dolu bu video kaldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2022 12:13:28. #1.13#
SON DAKİKA: Florya'da hareketli saatler! Taraftarlar, Fatih Terim'i bekliyor! Ne söyleyecek? - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement