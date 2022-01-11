Florya'da hareketli saatler! Taraftarlar, Fatih Terim'i bekliyor! Ne söyleyecek?

Deneyimli teknik direktörün bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek futbolcular ve personelle vedalaşacağını öğrenen taraftarlar, Florya'ya akın etti. Sarı kırmızılı taraftarlar, Metin Oktay Tesisleri önünde Fatih Terim lehine tezahüratlar yaparak tecrübeli çalıştırıcıyı bekledi.

7'DEN 70'E HERKES TERİM'İ BEKLİYOR

Sarı-kırmızılı taraftarların Florya'da giderek kalabalık hale geldiği gözlenirken; 7'den 70'e herkesi Florya'da olması ilgi çekiyor. 'Taraftar teyze'nin de Fatih Terim'e destek vermek için Florya'da olması dikkatlerden kaçmadı.

VEDAYA GELİYOR

Fatih Terim bugün saat 14.00'te Florya Metin Oktay Tesisleri'ne gelerek futbolcular, teknik heyet ve kulüp personeli ile vedalaşarak tesislerden ayrılacak.

TRANSFERİ IŞITAN GÜN VE BURAK ELMAS YÜRÜTECEK

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından yönetim kurulu üyesi Işıtan Gün'ün futbol şubesine atandığı ve transfer çalışmalarını başkan Burak Elmas ile birlikte yürütecekleri öğrenildi. Ayrıca sarı kırmızılı takımın bugün yapacağı antrenmanı ise U19 antrenörlerinden Birkan Bozkurt yönetecek.