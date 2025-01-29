Fode Koita: \'Sivas\'ta Çok Mutluyum ve Her Maçta İyi Atmosfer İstiyoruz\'

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SİVASSPOR'un golcü futbolcusu Fode Koita, "Son maçımızda çok güzel bir atmosfer vardı. Her maç aynı atmosferi istiyoruz. İyi bir takımız. Her zaman beraber olmak ve iyi bir sezon geçirmek istiyoruz" dedi.

Sivasspor'un golcü futbolcusu Fode Koita, kulübün internet sitesine Türkçe bir röportaj vererek samimi açıklamalarda bulundu.

6 yaşında Paris'te futbola başladığını belirten Koita, "İlk kulübüm Le Valois. Paris'te küçük, sempatik ve iyi bir kulüp. Ailem her zaman maçlarımı izlemeye gelirdi" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Süper Lig'in 14'üncü hafta maçında Antalyaspor deplasmanında attığı gol hatırlatıldığında Koita, golü anlık bir kararla attığını ve o anın çok özel olduğunu söyledi.

Koita, hem forvet hem de kanatta oynayabilmesiyle ilgili soruya, "İlk pozisyonum forvet, ancak problem yok, her yerde oynarım. Biz bir takımız ve hedeflerimiz var" diye yanıt verdi.

Geçtiğimiz günlerde kişisel Instagram hesabından milli futbolcu Eren Elmalı'nın formasını paylaşması ve eski takım arkadaşlarıyla görüşüp görüşmediği sorulduğunda, "Eren çok karakterli, iyi bir insan ve mükemmel bir oyuncu. Kasımpaşa'da oynarken Eren henüz 18-19 yaşlarındaydı. Kendisini çok seviyorum ve görüşüyorum" diye konuştu.

'SİVAS'TA ÇOK MUTLUYUM'

Daha önce İstanbul ve Trabzon'da yaşadığını, şimdi de Sivas'ta hayatını sürdürdüğünü belirten Koita, "İstanbul çok farklı, büyük bir şehir. Her şey var. Ailem İstanbul'u çok seviyor. Orada bir evim de var. Futbolu bıraktıktan sonra İstanbul'da yaşamayı düşünebiliriz. Sivas ve Trabzon ise daha küçük ve sakin şehirler. Sivas'ta insanlar bana çok iyi davranıyor. Adaptasyonum genelde zor olur ama Sivas'ta kendimi çok mutlu ve rahat hissediyorum. Taraftarlarla da aramız çok iyi" ifadelerine yer verdi.

Geçen sezon sonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından kulüple yeniden anlaşma sürecini anlatan Koita, "Her şey çok kolay oldu. Bahattin Eken ve başkanımızla sürekli iletişim halindeydik. Başkanımızı çok seviyorum. İnşallah futbolu Sivasspor'da bırakırım" ifadelerini kullandı.

'GENÇLER ÇOK ÇALIŞMALI'

Takımdaki Emirhan Başyiğit ve Emre Gökay gibi genç yetenekler hakkında da konuşan Koita, genç oyunculara şu mesajı verdi:

"Çok çalışmaları gerekiyor. Futbola konsantre olsunlar. Onlar çok iyi çocuklar ve her yıl daha iyi olacaklarına inanıyorum. İnşallah daha fazla süre aldıkça Yunus Emre Konak gibi transfer olabilirler."

Aktif futbolculuk sonrası hedefleriyle ilgili soruları yanıtlayan Koita, "Hayatım boyunca sadece futbol oynadım. 15 sezonluk bir profesyonel kariyerim oldu. Futbol sonrası ne yapacağımı henüz bilmiyorum, şu anda sadece futbolu düşünüyorum" dedi.

Aile hayatına dair konuşan Koita, "Çocuklarıma çok yakınım ama bazen biraz sert de olabiliyorum. Bu dünya çok zor. Dengeyi korumaya çalışıyorum ve çocuklarıma iyi bir eğitim vermek istiyorum" cümlelerini kullandı.

Son olarak kırmızı-beyazlı taraftarlara da seslenen Koita, "Son maçımızda harika bir atmosfer vardı. Bu atmosferi her maçta istiyoruz. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz, ama futbol zor bir oyun. Yine de birlikte hareket ederek iyi bir sezon geçireceğimize inanıyorum" şeklinde konuştu.

Türk mutfağını çok sevdiğini belirten Fode Koita, özellikle baklava ve Adana kebabının favori yemekleri olduğunu dile getirdi.