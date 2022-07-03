Formula 1 yarışında yaşanan korkunç kaza yürekleri ağza getirdi! Çinli pilot Zhou, Halo sistemi sayesinde kurtuldu - Son Dakika
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Formula 1 yarışında yaşanan korkunç kaza yürekleri ağza getirdi! Çinli pilot Zhou, Halo sistemi sayesinde kurtuldu

03.07.2022 18:51

Formula 1 Silverstone pistinde gerçekleşen kaza, izleyenleri korku dolu anlar yaşattı. Guanyu Zhou, aracına müdahale alması sonucu defalarca takla atıp, metrelerce sürüklendi. Yaşanan kazada Çinli pilotun durumu merak edilirken FIA yaptığı açıklamada Zhou'nun bilincinin açık ve sağlığının yerinde olduğunu bildirdi. Kazada, Formula 1 araçlarında kullanılan Halo sisteminin önemi bir kez daha gün yüzüne çıkmış oldu.

Formula 1'de Britanya Grand-Prix'sinin ilk turu korkutucu bir kazaya sahne oldu. Henüz yarışın başında gerçekleşen kazada Çinli pilot Guanyu Zhou ölümle adeta burun buruna geldi.

Dünya, Formula 1'deki kazayı konuşuyor! Halo sistemi ünlü pilotun hayatını kurtardı
Guanyu Zhou

SAĞLIK DURUMU İYİ

Korkutucu bir kazayla başlayan Silverstone GP'de Çinli pilot Guanyu Zhou'nun aracı ters dönerek metrelerce sürüklendi ve bariyerlere sıkıştı. Dakikalarca haber alınamayan pilotun sağlık durumu hakkındaki belirsizlik endişe yaratırken, FIA sevindirici haberi verdi. Guanyu Zhou'nun sağlık durumunun iyi ve bilincinin açık olduğu belirtildi. Bu kaza ile Formula 1 araçlarında kullanılan Halo sisteminin önemi bir kaz daha anlaşıldı.

Dünya, Formula 1'deki kazayı konuşuyor! Halo sistemi ünlü pilotun hayatını kurtardı
Dünya, Formula 1'deki kazayı konuşuyor! Halo sistemi ünlü pilot Guanyu Zhou'nun hayatını kurtardı
Dünya, Formula 1'deki kazayı konuşuyor! Halo sistemi ünlü pilot Guanyu Zhou'nun hayatını kurtardı

HALO SİSTEMİ NEDİR?

Sistem, araçtaki pilotun baş bölgesini çevreleyen ve aracın şasisine üç noktadan bağlı, yay şeklinde bir titanyum parçadan oluşmaktadır. 2016 yılındaki ilk prototiplerinde 7 kilogram olan yapının ağırlığı 2017'deki testlerde 9 kilograma yükseldi. Halo sisteminin gereksinimleri, 8869-2018 nolu FIA standardında belirtilmiştir. Sistemin kullanılmadan önce 125 kN'a kadar kuvvetli yaklaşık 12,5 tonluk yüklere karşı dayanıklılığının test edilmesi gerekmektedir. FIA tarafından gerçekleştirilen ve 40 gerçek kazanın verisinin kullanıldığı bir simülasyonda halo sisteminin ölümcül kazalarda pilotun sağ kurtulma ihtimâlini yüzde 17 oranında arttırdığı tespit edilmiştir.

Dünya, Formula 1'deki kazayı konuşuyor! Halo sistemi ünlü pilotun hayatını kurtardı
Guanyu Zhou'nun kaza anı (Halo sistemi sayesinde Çinli pilotun kafası zeminle temas etmiyor)
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Formula 1, Britanya, Pilot, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Formula 1 yarışında yaşanan korkunç kaza yürekleri ağza getirdi! Çinli pilot Zhou, Halo sistemi sayesinde kurtuldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Formula 1 yarışında yaşanan korkunç kaza yürekleri ağza getirdi! Çinli pilot Zhou, Halo sistemi sayesinde kurtuldu - Son Dakika
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