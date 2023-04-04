Geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla adeta Fortuna Sittard'a veda eden Burak Yılmaz'ın Süper Lig'e geri döneceği konuşuluyor. Ancak deneyimli golcü bu kez futbolcu olarak değil antrenör olarak görev yapacak.
Fortuna Sittard ile sezon başında 2 yılı futbolcu, 3 yılı ise antrenör olmak üzere 5 senelik sözleşme imzalayan Burak Yılmaz, kulübe veda paylaşımı yaptı. Deneyimli golcünün bu paylaşımı sonrası kariyerini noktalayarak, Türkiye'de antrenörlüğe soyunabilir.
Burak Yılmaz'ın Hollanda'dan Türkiye'ye dönerek Beşiktaş'ın teknik ekibinde görev alabilir. Şenol Güneş ile yakın bir ilişkisi olan 37 yaşındaki futbolcunun, antrenörlük kariyerine deneyimli hocanın yanında başlamak isteyeceği konuşuluyor.
Son Dakika › Spor › Burak Yılmaz hakkında sürpriz iddia! Beşiktaş'a antrenör olarak dönüyor - Son Dakika