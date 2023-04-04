Burak Yılmaz hakkında sürpriz iddia! Beşiktaş'a antrenör olarak dönüyor - Son Dakika
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Burak Yılmaz hakkında sürpriz iddia! Beşiktaş'a antrenör olarak dönüyor

04.04.2023 10:33

Fortuna Sittard'a veda paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken Burak Yılmaz, Hollanda'dan Türkiye'ye dönerek Beşiktaş teknik heyetinde görev alabilir. Şenol Güneş ile son derece yakın bir ilişkileri bulunan 37 yaşındaki golcünün, antrenörlük kariyerine deneyimli hocanın yanında başlamak istediği iddia edildi.

Geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla adeta Fortuna Sittard'a veda eden Burak Yılmaz'ın Süper Lig'e geri döneceği konuşuluyor. Ancak deneyimli golcü bu kez futbolcu olarak değil antrenör olarak görev yapacak.

BURAK YILMAZ, FUTBOLA VEDA EDİYOR

Fortuna Sittard ile sezon başında 2 yılı futbolcu, 3 yılı ise antrenör olmak üzere 5 senelik sözleşme imzalayan Burak Yılmaz, kulübe veda paylaşımı yaptı. Deneyimli golcünün bu paylaşımı sonrası kariyerini noktalayarak, Türkiye'de antrenörlüğe soyunabilir.

BEŞİKTAŞ'A ANRENÖR OLUYOR

Burak Yılmaz'ın Hollanda'dan Türkiye'ye dönerek Beşiktaş'ın teknik ekibinde görev alabilir. Şenol Güneş ile yakın bir ilişkisi olan 37 yaşındaki futbolcunun, antrenörlük kariyerine deneyimli hocanın yanında başlamak isteyeceği konuşuluyor.

Burak Yılmaz'dan sürpriz karar! Beşiktaş'a dönüyor ama bu kez futbolcu olarak değil
Burak Yılmaz'dan sürpriz karar! Beşiktaş'a dönüyor ama bu kez futbolcu olarak değil
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Burak Yılmaz, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Burak Yılmaz hakkında sürpriz iddia! Beşiktaş'a antrenör olarak dönüyor - Son Dakika


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