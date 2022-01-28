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Fransız ekibi Strasbourg, Antalya kampında mutlu - Son Dakika

Fransız ekibi Strasbourg, Antalya kampında mutlu

28.01.2022 15:09
Fransız ekibi Strasbourg, Antalya kampında mutlu

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Strasbourg, kamp çalışmaları için geldiği Antalya'da hazırlıklarını sürdürmekten memnun.Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde 6 günlük kampa giren Strasbourg, günde çift antrenman ile 23. haftada oynayacakları Nantes maçına hazırlanıyor.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Strasbourg, kamp çalışmaları için geldiği Antalya'da hazırlıklarını sürdürmekten memnun.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde 6 günlük kampa giren Strasbourg, günde çift antrenman ile 23. haftada oynayacakları Nantes maçına hazırlanıyor.

Teknik direktör Julien Stephan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.

Stephan: "Antalya'da beklediğimizden çok daha iyi servis aldık"

Julien Stephan, antrenmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen yıl ligi 15. sırada bitirdiklerini, iyi performans sergiledikleri bu yıl ise 4. sırada bulunduklarını kaydetti.

Ligde Monaco, Lille gibi büyük kulüplerin önünde olduklarını ifade eden Stephan, "Bütçe olarak onlar bizden daha ileride. O kulüplerinin önünde olmak bizim için çok gurur verici." dedi.

Antalya'da yaptıkları kampın iyi geçtiğini aktaran Stephan, "Antalya'da beklediğimizden çok daha iyi servis aldık. Çalışanlar dört dörtlük. Güneş var. Sahalar ve tesisler çok güzel. Yani Türkiye'de beklentimizin çok üzerinde bir kamp yapıyoruz." diye konuştu.

Gazetecilerin "Futbol oynamak mı antrenörlük yapmak mı daha iyi?" sorusuna Stephan, "Her ikisi de çok iyi ama antrenörlük çok daha dolu bir meslek. Teknik olarak da dolu bir meslek. Antrenörlük yaptığım için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin güçlü bir lige sahip olduğuna da dikkati çeken Stephan, "Türkiye ligi çok kaliteli, Türk futbolcular da başarılı. Burak Yılmaz ile Zeki Çelik kısa sürede Fransa ligine alıştılar ve çok iyi oynuyorlar. Türkiye'de genç, güçlü ve kaliteli çok futbolcu var. Avrupa'da rahatlıkla oynayacaklarını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Strasbourg, yarın son antrenmanını yaptıktan sonra Fransa'ya dönecek.

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Strasbourg, Antalya, Futbol, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Fransız ekibi Strasbourg, Antalya kampında mutlu - Son Dakika Spor


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