Fransız ekibiyle pazarlık mutlu sonla bitti! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi

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Sarı-Lacivertliler'in uzun süredir beklediği sol bek transferi gerçekleştirdi. Vole muhabiri Yağız Sabuncoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe bir süredir görüşme halinde olduğu Reims kulübüyle her konuda anlaşmaya vardı.

SÖZLEŞME DETAYLARI GÖRÜŞÜLECEK

Fenerbahçe, Ghislain Konan ile sözleşme görüşmelerine başlayacak. Reims ile mukavelesi sezon sonu bitecek Fildişi futbolcunun uygun şartlarda bittiği konuşuluyor.

PORTEKİZ'DE YETİŞTİ

1995 doğumlu futbolcu, 2016'DA Mimosas'tan Portekiz ekibi Guimaraes'e transfer oldu. 2018'de ise 4 milyon euroya Fransız ekibi Reims'e geçti.

88 MAÇA ÇIKTI

Fransız ekibinde 3 sezonda 84 lig maçına çıkan Fildişili futbolcu, 3 gol ve 5 asistlik katkı verdi. Konan, orta sahanın solunda da görev yapabiliyor.