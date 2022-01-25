Sarı-Lacivertliler'in uzun süredir beklediği sol bek transferi gerçekleştirdi. Vole muhabiri Yağız Sabuncoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe bir süredir görüşme halinde olduğu Reims kulübüyle her konuda anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe, Ghislain Konan ile sözleşme görüşmelerine başlayacak. Reims ile mukavelesi sezon sonu bitecek Fildişi futbolcunun uygun şartlarda bittiği konuşuluyor.
1995 doğumlu futbolcu, 2016'DA Mimosas'tan Portekiz ekibi Guimaraes'e transfer oldu. 2018'de ise 4 milyon euroya Fransız ekibi Reims'e geçti.
Fransız ekibinde 3 sezonda 84 lig maçına çıkan Fildişili futbolcu, 3 gol ve 5 asistlik katkı verdi. Konan, orta sahanın solunda da görev yapabiliyor.
Son Dakika › Spor › Fransız ekibiyle pazarlık mutlu sonla bitti! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi - Son Dakika Spor