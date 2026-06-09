Fred'den transfer iddialarına bomba yanıt - Son Dakika
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Fred'den transfer iddialarına bomba yanıt

Fred\'den transfer iddialarına bomba yanıt
09.06.2026 10:51
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Atletico Mineiro'ya transfer olmayacağı yönündeki haberlere yorum yapan Fred, "Bu bilgileri hangi kaynaktan alıyorsunuz? Gerçekten benden daha fazlasını mı biliyorsunuz?" sözleriyle dikkat çekti. Brezilyalı yıldızın açıklaması, transfer iddialarını yeniden gündeme taşıdı.

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer hareketliliği sürerken, takımın önemli isimlerinden Fred hakkında ortaya atılan iddialar da gündeme gelmeye devam ediyor.

ATLETICO MINEIRO İDDİASI

Brezilya basınında yer alan haberlerde, Fred'in Atletico Mineiro'ya transfer olabileceği öne sürülmüştü. Ancak daha sonra yapılan bazı paylaşımlarda bu transferin gerçekleşmeyeceği yönünde ifadeler kullanıldı.

FRED SESSİZ KALMADI

Söz konusu paylaşımlardan birine yorum yapan Fred, dikkat çeken ifadeler kullandı. Brezilyalı yıldız, "Dostum, tüm saygımla soruyorum; bu bilgileri hangi kaynaktan alıyorsunuz? Gerçekten benden daha fazlasını mı biliyorsunuz?" sözleriyle transfer haberlerine tepki gösterdi.

Fred'den transfer iddialarına bomba yanıt

YORUMU DİKKAT ÇEKTİ

Fred'in paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü. Tecrübeli futbolcunun kullandığı ifadeler, geleceğiyle ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı şeklinde yorumlandı.

FENERBAHÇE'DE KRİTİK İSİMLERDEN BİRİ

Sarı-lacivertli ekibin orta sahadaki en önemli oyuncularından biri olan Fred'in sözleşmesi ve geleceği, yeni yönetimin planlamasında da merak edilen konular arasında yer alıyor. Brezilyalı futbolcunun yeni sezonda takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

Atletico Mineiro, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Fred'den transfer iddialarına bomba yanıt - Son Dakika

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