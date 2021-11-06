Yılport Samsunspor - Manisa FK maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında sahasında oynadığı Manisa FK'yı 1-0 mağlup eden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Çapa, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, her iki takımında şiddetle puana ihtiyacı olduğu bir karşılaşma oynadıklarını aktardı.

İki takımında sezona şampiyonluk hedefi ile başladığını hatırlatan Çapa, şunları söyledi:

"Rakibimizin avantajı son haftalarda birbiriyle oynayan çok oyuncuları vardı. Bizim ise sakat futbolcularımız vardı. Sistem değişikliğine gittik. Çift forvet oynadık ama ilk devre bunu iyi değerlendiremedik. Çok fazla telaşlı oynadık ve gereksiz top kaybı yaptık. Beklentimizin altında kaldı. Stoperlerimiz ilk defa bir maçta yan yana oynadı. İkinci yarı yaptığımız değişiklikler ile baskı kurmak istedik. Bu baskıyı kurduk ve 1-0 öne geçtik. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra kendi kendimize baskı oluşturduk. Bu da rakibin işini kolaylaştırdı. Oyunun son kısmında çok fazla geri çekildik ve gereksiz fauller yaptık. Karşılaşmanın temposu genel olarak çok yüksekti. Güzel bir galibiyet oldu. Milli takım arasına galibiyetle girmek sevindirici."

Çapa, lige verilen 14 gün arayı Antalya'da kamp yaparak geçireceklerini ve aranın ardından seri galibiyetler alarak, yollarına devam etmek istediklerini belirtti.

Altay: "Güncel durumuzla yüzleşmemiz gerekiyor"

Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay ise, üzücü bir mağlubiyet aldıklarını dile getirdi.

Asla bahanelere sığınmadığına işaret eden Altay, şunları kaydetti:

"Güncel durumumuzla yüzleşmemiz gerekiyor. Şu anda olmamamız gereken bir yerdeyiz. Bugünkü maça gelecek olursak ilk yarıda oyunu domine eden ve istediğimizi yapan bir yapımız vardı. 2 takımında şiddetli puana ihtiyacı vardı. İkinci yarıda Samsunspor'un etkili olacağını biliyorduk. Oyuncu değişikliği yapacakken enteresan bir gol yedik. Ondan sonraki süreçte kırmızı karttan sonra da oyunu forse etsek de golü bulamadı. 1-2 pozisyona girdik ama beceremedik. Geçmişe bakan bir insan değilim. Sorumluluklarımızı biliyoruz. Çalışarak bu yoldan çıkmaya çalışacağız. Devre arasına kadar toplayabildiğimiz puanların hepsinin toplamayı hedefliyoruz. 1 ya da 3 puan alacak ortama götüreceğimiz maçta avantajımızı yitirdik."