Üye Girişi
Yılport Samsunspor - Manisa FK maçının ardından - Son Dakika

Yılport Samsunspor - Manisa FK maçının ardından

06.11.2021 18:51
Yılport Samsunspor - Manisa FK maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında sahasında oynadığı Manisa FK'yı 1-0 mağlup eden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında sahasında oynadığı Manisa FK'yı 1-0 mağlup eden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Fuat Çapa, güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Çapa, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, her iki takımında şiddetle puana ihtiyacı olduğu bir karşılaşma oynadıklarını aktardı.

İki takımında sezona şampiyonluk hedefi ile başladığını hatırlatan Çapa, şunları söyledi:

"Rakibimizin avantajı son haftalarda birbiriyle oynayan çok oyuncuları vardı. Bizim ise sakat futbolcularımız vardı. Sistem değişikliğine gittik. Çift forvet oynadık ama ilk devre bunu iyi değerlendiremedik. Çok fazla telaşlı oynadık ve gereksiz top kaybı yaptık. Beklentimizin altında kaldı. Stoperlerimiz ilk defa bir maçta yan yana oynadı. İkinci yarı yaptığımız değişiklikler ile baskı kurmak istedik. Bu baskıyı kurduk ve 1-0 öne geçtik. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra kendi kendimize baskı oluşturduk. Bu da rakibin işini kolaylaştırdı. Oyunun son kısmında çok fazla geri çekildik ve gereksiz fauller yaptık. Karşılaşmanın temposu genel olarak çok yüksekti. Güzel bir galibiyet oldu. Milli takım arasına galibiyetle girmek sevindirici."

Çapa, lige verilen 14 gün arayı Antalya'da kamp yaparak geçireceklerini ve aranın ardından seri galibiyetler alarak, yollarına devam etmek istediklerini belirtti.

Altay: "Güncel durumuzla yüzleşmemiz gerekiyor"

Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay ise, üzücü bir mağlubiyet aldıklarını dile getirdi.

Asla bahanelere sığınmadığına işaret eden Altay, şunları kaydetti:

"Güncel durumumuzla yüzleşmemiz gerekiyor. Şu anda olmamamız gereken bir yerdeyiz. Bugünkü maça gelecek olursak ilk yarıda oyunu domine eden ve istediğimizi yapan bir yapımız vardı. 2 takımında şiddetli puana ihtiyacı vardı. İkinci yarıda Samsunspor'un etkili olacağını biliyorduk. Oyuncu değişikliği yapacakken enteresan bir gol yedik. Ondan sonraki süreçte kırmızı karttan sonra da oyunu forse etsek de golü bulamadı. 1-2 pozisyona girdik ama beceremedik. Geçmişe bakan bir insan değilim. Sorumluluklarımızı biliyoruz. Çalışarak bu yoldan çıkmaya çalışacağız. Devre arasına kadar toplayabildiğimiz puanların hepsinin toplamayı hedefliyoruz. 1 ya da 3 puan alacak ortama götüreceğimiz maçta avantajımızı yitirdik."

Yılport Samsunspor - Manisa FK maçının ardından
Yılport Samsunspor - Manisa FK maçının ardından
Yılport Samsunspor - Manisa FK maçının ardından

Samsunspor, Fuat Çapa, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Yılport Samsunspor - Manisa FK maçının ardından - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kayan traktörün el frenini çekmek isteyen çiftçi, tekerin altında kaldı 18:29 Kayan traktörün el frenini çekmek isteyen çiftçi, tekerin altında kaldı Beşiktaş maça müthiş başladı! Trabzonspor tüm hatlarıyla kendi yarı alanına çekildi 17:51 Beşiktaş maça müthiş başladı! Trabzonspor tüm hatlarıyla kendi yarı alanına çekildi Canlı yayında korkutan detay! Arkadaki gölgeyi görenler hemen genç kıza haber verdi 17:26 Canlı yayında korkutan detay! Arkadaki gölgeyi görenler hemen genç kıza haber verdi
Yerli otomobilde test süreçleri devam ediyor! TOGG'un yeni videosu milyonların heyecanına heyecan katacak 17:06 Yerli otomobilde test süreçleri devam ediyor! TOGG'un yeni videosu milyonların heyecanına heyecan katacak Komünist Bakan, Nusret'in ellerinden biftek yedi! Ödediği hesap ülkesinde kriz yarattı 16:06 Komünist Bakan, Nusret'in ellerinden biftek yedi! Ödediği hesap ülkesinde kriz yarattı Asgari ücretin ne kadar olduğunu dahi bilmeyen Bahar Candan, ekonomi dersi verdi 15:33 Asgari ücretin ne kadar olduğunu dahi bilmeyen Bahar Candan, ekonomi dersi verdi
Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı 14:43 Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı Yerli S-400'ün görüntüleri yayınlandı! Uzun menzilli milli hava savunma füzesi Siper'in testi başarıyla tamamlandı 13:29 Yerli S-400'ün görüntüleri yayınlandı! Uzun menzilli milli hava savunma füzesi Siper'in testi başarıyla tamamlandı

Son Dakika Haberleri
14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan Ilıca Barajı açılışında güzel haberi verdi: Ekonomiye yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak
14:43 Duygulandıran görüntü! Yüzlerce komando Davraz Dağı'na tırmandı
14:42 Vücudu hakkındaki yorumlardan sıkılan genç kız, paylaştığı bikinili fotoğraflarla eleştirilere meydan okudu
14:36 İğne korkusu olanlara müjde! Yara bandını andıran korona aşısı geliştiriliyor
14:35 Meksika'da tatil yapan Aslı Enver, arka arkaya tekne pozlarını takipçileriyle paylaştı
14:22 Şehit mezarına hain saldırı! Üzerine PKK yazıp bir de fotoğrafını paylaşmış
14:21 60 sanatçı, işçi göçünün 60. yılını anmak için Gurbet türküsünü söyledi
14:21 Kılıçdaroğlu'na herkesin merak ettiği o soru canlı yayında soruldu: Erdoğan'la yarışmak istiyor musunuz?
14:19 Sonunda bu da oldu! İnsan eli değmeden teslimat yapabiliyorlar
13:42 Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi
Taraftarın öfkesi geçmiyor! Beşiktaş tribünlerinden Abdullah Avcı'ya ağır tezahürat Taraftarın öfkesi geçmiyor! Beşiktaş tribünlerinden Abdullah Avcı'ya ağır tezahürat         
19:11
İYİ Partili Dervişoğlu'ndan Lütfü Türkkan açıklaması: Ne yapılacaksa zamanı geldiğinde yapılır İYİ Partili Dervişoğlu'ndan Lütfü Türkkan açıklaması: Ne yapılacaksa zamanı geldiğinde yapılır         
18:04
Babasıyla gecelerde! Ünlü model Josie Canseco, sütyensiz ve transparan kıyafetiyle frikik üzerine frikik verdi Babasıyla gecelerde! Ünlü model Josie Canseco, sütyensiz ve transparan kıyafetiyle frikik üzerine frikik verdi         
17:28
Sevgilisini öldüren 68'lik cani Sevgilisini öldüren 68'lik cani "Polisi arayın" dedi, beklemeden bir daha tetiğe bastı         
17:18
Gıda terörü sınır tanımıyor! Baklava imalathanesinden skandal görüntüler Gıda terörü sınır tanımıyor! Baklava imalathanesinden skandal görüntüler         
16:50
Morgda kızının cesediyle cinsel ilişkiye girildiğini öğrenen anne deliye döndü: Onu kalbinden bıçaklayacağım Morgda kızının cesediyle cinsel ilişkiye girildiğini öğrenen anne deliye döndü: Onu kalbinden bıçaklayacağım         
15:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ilıca Barajı açılışında güzel haberi verdi: Ekonomiye yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan Ilıca Barajı açılışında güzel haberi verdi: Ekonomiye yılda 3 milyar TL'lik katkı sağlayacak         
14:55
Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi Sason'dan 500 araçlık konvoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşılamak için yola dizildi         
13:43
Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç Uzaya çıkan astronot Dünya'ya bakınca gördüklerine üzüldü: Gördüğüm şey korkunç         
12:47
Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor Birçok kişi farkında bile değil! Evde yapılan bu hatalar doğal gaz faturasını kabartıyor         
12:17
Bilim Kurulu üyesinden korkutan korona uyarısı: Görme yetinizi kaybedebilirsiniz Bilim Kurulu üyesinden korkutan korona uyarısı: Görme yetinizi kaybedebilirsiniz         
12:08
Kılıçdaroğlu belediye başkanların adaylığı konusunda çok açık konuştu: Görevlerine devam etsinler, belediye meclislerimizde çoğunluğumuz yok Kılıçdaroğlu belediye başkanların adaylığı konusunda çok açık konuştu: Görevlerine devam etsinler, belediye meclislerimizde çoğunluğumuz yok         
12:08
Beyoğlu'nda genç kadını felç eden dayak! Bir söz etti, tanınmaz hale geldi Beyoğlu'nda genç kadını felç eden dayak! Bir söz etti, tanınmaz hale geldi         
11:47
Fotoğraflar Adana'dan! Sular çekilince Roma'dan kalma kilise ve tarihi yapılar gün yüzüne çıktı Fotoğraflar Adana'dan! Sular çekilince Roma'dan kalma kilise ve tarihi yapılar gün yüzüne çıktı         
11:27
Bakan Soylu'dan Berat Albayrak'la çarpışma anı hakkında ilginç yorum: Tekrar başımıza gelir diye endişe ediyorum Bakan Soylu'dan Berat Albayrak'la çarpışma anı hakkında ilginç yorum: Tekrar başımıza gelir diye endişe ediyorum         
10:25
Bu hikaye duyanları hala korkutuyor! İşte Dr. Gültekin Caymaz'ın o esrarengiz fotoğrafı Bu hikaye duyanları hala korkutuyor! İşte Dr. Gültekin Caymaz'ın o esrarengiz fotoğrafı         
10:23
Rahatsızlanan Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı' Sosyal medyadan dua istedi Rahatsızlanan Hakan Ural'ın durumu ağırlaştı' Sosyal medyadan dua istedi         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2021 19:27:42. #1.13#
SON DAKİKA: Yılport Samsunspor - Manisa FK maçının ardından - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement