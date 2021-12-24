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Son dakika haberi... Fuat Çapa: "Şampiyonluk hayali olmayanlara enerji sarf etmek bir şey kazandırmaz" - Son Dakika

Son dakika haberi... Fuat Çapa: "Şampiyonluk hayali olmayanlara enerji sarf etmek bir şey kazandırmaz"

24.12.2021 16:27

Son dakika haber... - Fuat Çapa: "Şampiyonluk hayali olmayanlara enerji sarf etmek bir şey kazandırmaz" Yollarına kendilerine faydalı olacak oyuncularla devam edeceklerini belirten Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Buranın bir hayali var. Bu hayali gerçekleştirecek olan insanlara zaman harcamamız gerekiyor.

- Fuat Çapa: "Şampiyonluk hayali olmayanlara enerji sarf etmek bir şey kazandırmaz"

SAMSUN - Yollarına kendilerine faydalı olacak oyuncularla devam edeceklerini belirten Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Buranın bir hayali var. Bu hayali gerçekleştirecek olan insanlara zaman harcamamız gerekiyor. O hayalleri gerçekleştirmeyecek kişilere enerjinizi sarf etmeniz hiçbir şey kazandırmaz" dedi.

Samsunspor, Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında ağırlayacağı Tuzlaspor maçının hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde, Teknik Direktör Fuat Çapa yönetiminde sürdürdü. Fuat Çapa, antrenmanın ardından basın mensuplarına takımdan ayrılan ve ayrılması düşünülen isimler hakkında açıklamalarda bulundu.

"Tuzlaspor maçını yenersek, ilk devreyi hedeflediğimiz yerde bitireceğiz"

Göreve geldiklerinde ilk devreyi play-off potasında bitirmeyi hedeflediklerinin altını çizen Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, "Tuzlaspor maçı bizim için çok önemli. Galip geldiğimiz takdirde otomatik olarak ilk 6 içerisinde devreyi bitireceğiz. Bu da geldiğimizde hedeflediğimiz bir sıralama olacak. Son haftalarda oynadığımız oyunun üzerine koyup, iyi bir sonuçla ikinci devreye yeni umut ve hedeflerle girmiş olmayı hedefliyoruz. Tuzlaspor sezona iyi başladı. Son haftalarda inişli çıkışlı performansı var. Bizim ise son haftalarda bir çıkışımız var. İç saha maçında bu çıkışı sürdürmek istiyoruz. Taraftarımız yılın son mücadelesinde bizi yalnız bırakmayacaktır. Bir şeyleri gerçekleştirmek için birey olarak değil, beraber gerçekleştirmek daha kolaydır. Bu yükün altına herkes girerse işimiz daha kolay olur. Şehir olarak bu yükü kaldırmamız gerekiyor. Ankaragücü maçında taraftar sayısı rekorunu kırdık, Tuzlaspor maçından bu rekoru yenilemek için taraftarlarımızı stada bekliyoruz. İnşallah onlara güzel bir maç seyrettiririz. İlk devreyi bu şekilde galip kapatmak istiyoruz" diye konuştu.

" Hasan Kılıç, gitmek istediğini kendisi de ifade etti"

Camiada büyük bir gerginliğe neden olan Hasan Kılıç meselesine de değinen Fuat Çapa, "Hasan Kılıç ile ilgili durum yeni değil. Biz Hasan ile belirli bir şeyi yakaladığımızı düşünüyorduk. Onun burada tekrardan kazanmak için her türlü fedakarlık yapıldı. Biz teknik ekip olarak da yöneticiler olarak adım attık. Bazı şeyler koptuğu zaman demek ki sıkıntı oluyormuş. Hasan'ın gitmek istediğini kendisi de ifade etti. Bununla ilgili kararı verecek ben değilim, bu konu yönetimle Hasan arasında. Bu görüşmenin ardından bir karar alınacak. Bu karara da herkes uymak zorunda. Biz, olayın başlangıç kısmını tamamen kaçırdığımız için durumu tam olarak bilemeyeceğim. Yönetimimiz bu konuda bir açıklama yapacaktır" şeklinde konuştu.

"Şampiyonluk hayali olmayanlara enerji sarf etmek bir şey kazandırmaz"

Gökhan Karadeniz ve Mehmet Akyüz'ün ardından Barış Başdaş'ın da devre arasını beklemeden takımdan ayrılması hakkında Çapa, "Barış Başdaş'ın gidişi, tamamen performans ile ilgili. Sonuçta buranın bir hayali var. Bu hayali gerçekleştirecek olan insanlara zaman harcamamız gerekiyor. O hayalleri gerçekleştirmeyecek kişilere enerjinizi sarf etmeniz hiçbir şey kazandırmaz" ifadelerini kullandı.

Barış Başdaş'ın, 'Hakkımı 1 kişiye helal etmiyorum' söylemine de cevap veren tecrübeli çalıştırıcı, şunları söyledi:

"Suçlu olan kişi suçu hep karşısında arar. Başkanımızla transfer görüşmesi yaptık. Transfer konusuyla alakalı 4-5 haftadır sürekli görüşüyoruz. Şu anda 1 karşılaşma daha oynayacağız. Karşılaşma öncesi bu tür açıklamaları doğru bulmuyorum. Böyle konularda öncelikle oyunculara tebliğ etmeniz gerekiyor ve o doğrultuda sizi bilgilendirmemiz gerekiyor. Bu sayıda oyuncu gidecek, bu sayıda oyuncu gelecek demek şu aşamada doğru değil. Bu şehrin bir hayali var. O hayalleri gerçekleştirmek için şampiyonluk karakterindeki oyunculara ihtiyacımız var. Karakter derken sadece kişi olarak karakter değil, sahadaki karakterden de bahsediyorum."

Öte yandan sakatlığı bulunan Recep Burak Yılmaz, takımdan ayrı çalışırken, kulüple sorunları bulunan Hasan Kılıç ise antrenmanda yer almadı.

Son dakika haberi... Fuat Çapa: Şampiyonluk hayali olmayanlara enerji sarf etmek bir şey kazandırmaz
Son dakika haberi... Fuat Çapa: Şampiyonluk hayali olmayanlara enerji sarf etmek bir şey kazandırmaz
Son dakika haberi... Fuat Çapa: Şampiyonluk hayali olmayanlara enerji sarf etmek bir şey kazandırmaz

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Hasan Kılıç, Samsunspor, Fuat Çapa, Enerji, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi... Fuat Çapa: 'Şampiyonluk hayali olmayanlara enerji sarf etmek bir şey kazandırmaz' - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Fuat Çapa: "Şampiyonluk hayali olmayanlara enerji sarf etmek bir şey kazandırmaz" - Son Dakika
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