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Futbol hakemlerinin sarı ve kırmızı kartlarından koleksiyon oluşturdu - Son Dakika

Futbol hakemlerinin sarı ve kırmızı kartlarından koleksiyon oluşturdu

21.12.2021 11:15

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan, Demir Grup Sivasspor'un Süper Lig'deki iç saha maçlarında görev yapan hakemlerin sarı ve kırmızı kartlarından koleksiyon oluşturdu.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Genel Merkez Şubeler Sorumlusu Kemal Çağlayan, Demir Grup Sivasspor'un Süper Lig'deki iç saha maçlarında görev yapan hakemlerin sarı ve kırmızı kartlarından koleksiyon oluşturdu.

Kentte 43 yıldır gazetecilik yapan, TSYD Sivas Şubesi'nin kurucusu ve eski başkanı 62 yaşındaki Çağlayan, Sivasspor'un Süper Lig'deki iç saha maçlarında görev yapan hakemlerin müsabakada kullandıkları sarı ve kırmızı kartları imzalatarak koleksiyonu için biriktiriyor.

Cüneyt Çakır, Mete Kalkavan, Alper Ulusoy, Halil Umut Meler, Zorbay Küçük, Fırat Aydınus, Halis Özkahya ve Ali Palabıyık'ın da aralarında yer aldığı 25 hakemden sarı ve kırmızı kart alan Çağlayan, topladığı kartları TSYD Sivas Şubesi'nde sergilemeyi planlıyor.

Çağlayan'ın 2020 yılından itibaren biriktirdiği kartlardan oluşan koleksiyonu görenlerin dikkatini çekiyor.

Kemal Çağlayan, AA muhabirine, TSYD Sivas Şubesi'nin kurulmasının ardından Süper Lig'de görev yapan hakemlerin Sivasspor'un maçlarında kullandıkları sarı ve kırmızı kartları biriktirmeye başladığını söyledi.

Kartlar TSYD Sivas Şubesi'nde sergilenecek

Hakemlerin imzaladığı kartlarla müsabakanın esame listesini de biriktirmeye başladığını anlatan Çağlayan, şunları kaydetti:

"Hakemlerden aldığımız kartların arkasında skorlar, kart gören futbolcuların numaraları da yazıyor. Böyle kalıcı bir şey düşündük. Türkiye'de tek ve örnek bir uygulama. Şubemizde kartlar için özel bir bölüm oluşturacağız. Hakemlerimizin isimlerini yaşatmak adına böyle bir çalışma içerisine girdik. Şubede özel bölmede bunu sergileyeceğiz. Ayrıca ilerleyen dönemlerde faal hakemlik görevini bırakan hakemlerimizi de şehrimize davet edeceğiz. Buraya gelerek o günün anısını yaşatacaklar. Gerçekten hakemlerimizin bu konuya bakış açısı çok iyi. Özellikle kendilerine bunu teklif ettiğimizde teşekkür ettiler. Böyle bir şey beklemediklerini ve ilk kez karşılaştıklarını, kendilerinin ve hakem üçlüsünün isminin yaşatılması adına bir anı bırakmanın çok önemli olduğunu söylediler. Hakemlere bunu söylediğimizde çok şaşırdılar. 'Cidden mi böyle bir şey yapmak istiyorsunuz' dediler ve çok memnun oldular."

Hakemlerin kendilerinden bugüne kadar çeşitli materyaller talep edildiğini ancak ilk kez kartlarının istendiğini söylediklerini aktaran Çağlayan, "Hakemler kendilerinden forma, kolluk gibi farklı şeylerin anı olarak alındığını ama bugüne kadar kartla ilgili bir teklif olmadığını söylediler. Önerime çok sıcak baktılar ve kartlarını verdiler." dedi.

Futbol hakemlerinin sarı ve kırmızı kartlarından koleksiyon oluşturdu
Futbol hakemlerinin sarı ve kırmızı kartlarından koleksiyon oluşturdu
Futbol hakemlerinin sarı ve kırmızı kartlarından koleksiyon oluşturdu
Futbol hakemlerinin sarı ve kırmızı kartlarından koleksiyon oluşturdu
Futbol hakemlerinin sarı ve kırmızı kartlarından koleksiyon oluşturdu

Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Çağlayan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol hakemlerinin sarı ve kırmızı kartlarından koleksiyon oluşturdu - Son Dakika Spor


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