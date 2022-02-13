Üye Girişi
Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika

Futbol: Spor Toto 1. Lig

13.02.2022 15:34
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Mümin ÖzkasapHakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Orkun Aktaş, Hasan Hüseyin TetikManisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Taha Şahin, Landre, Sadi Karaduman (Dk. 71 Veli Çetin), Özgür Çek, Nizamettin Çalışkan, Hakan Barış (Dk 67 Kouter), Gakpa, Diallo (Dk. 67 Tabekou), Erhan Çelenk (Dk.

Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Orkun Aktaş, Hasan Hüseyin Tetik

Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Taha Şahin, Landre, Sadi Karaduman (Dk. 71 Veli Çetin), Özgür Çek, Nizamettin Çalışkan, Hakan Barış (Dk 67 Kouter), Gakpa, Diallo (Dk. 67 Tabekou), Erhan Çelenk (Dk. 79 Okan Eken), Ozegovic (Dk. 79 Selim Ilgaz)

NasaDoge Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen, Sinan Akgöl, Oğuzhan Çapar, Kerem Paykoç, Emre Batuhan Adıgüzel, Cisse (Dk. 89 Anıl Yaşar), Muhammet Himmet Ertürk, Ba (Dk. 76 Jiakponna), Abdullah Aydın (Dk. 57 Emir Şenocak), Batuhan Kırdaroğlu (Dk. 76 Kehinde), Ahmet Sağat (Dk. 89 Mahmut Akan)

Goller: Dk. 50 Ozegovic (Manisa FK), Dk. 79 Ahmet Sağat (NasaDoge Menemenspor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Erhan Çelenk, Dk. 45 Nizamettin Çalışkan, Dk. 45+2 Hakan Barış, Dk. 80 Muhammed Birkan Tetik (Manisa FK)

Spor Toto 1. Lig'in 24 haftasında Manisa FK, konuk ettiği NasaDoge Menemenspor ile 1-1 berabere kaldı.

Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig
Futbol: Spor Toto 1. Lig

YORUMLAR
500

Nizamettin Çalışkan, Hakan Barış, Özgür Çek, Çelenk, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
15:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki 16 ayı fırsata çevirmeliyiz
15:11 Kocaeli'nin göbeğinde korkunç suikast meydana geldi!
14:44 Albayrak'tan sonra Yusuf Günay da sessizliğini bozdu!
14:44 Halil Falyalı cinayetinde dikkat çeken gelişme!
14:29 Serdar Ortaç vasiyetini açıkladı!
14:23 Kılıçdaroğlu'na "Görüşmede adaylığınız konuşuldu mu?" diye soruldu, cevabı net oldu!
14:09 Boupendza'dan sonra bir başka Süper Lig kralını kadrosuna katıyor
13:43 Kılıçdaroğlu'ndan "Masada neden HDP yoktu?" eleştirilerine cevap geldi: Onlarla da görüşüyoruz, sorun yok
13:32 "2104'ten geliyorum" diyerek 27 yıl sonraki tüyler ürpertecek felaketin fotoğrafını paylaştı
13:02 Fenerbahçe'nin yengesi bu kez taraftarı karşısına aldı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 15:42:19. #1.13#
SON DAKİKA: Futbol: Spor Toto 1. Lig - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement