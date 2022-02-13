Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: Mümin Özkasap
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Orkun Aktaş, Hasan Hüseyin Tetik
Manisa FK: Muhammed Birkan Tetik, Taha Şahin, Landre, Sadi Karaduman (Dk. 71 Veli Çetin), Özgür Çek, Nizamettin Çalışkan, Hakan Barış (Dk 67 Kouter), Gakpa, Diallo (Dk. 67 Tabekou), Erhan Çelenk (Dk. 79 Okan Eken), Ozegovic (Dk. 79 Selim Ilgaz)
NasaDoge Menemenspor: Batuhan Ahmet Şen, Sinan Akgöl, Oğuzhan Çapar, Kerem Paykoç, Emre Batuhan Adıgüzel, Cisse (Dk. 89 Anıl Yaşar), Muhammet Himmet Ertürk, Ba (Dk. 76 Jiakponna), Abdullah Aydın (Dk. 57 Emir Şenocak), Batuhan Kırdaroğlu (Dk. 76 Kehinde), Ahmet Sağat (Dk. 89 Mahmut Akan)
Goller: Dk. 50 Ozegovic (Manisa FK), Dk. 79 Ahmet Sağat (NasaDoge Menemenspor)
Sarı kartlar: Dk. 7 Erhan Çelenk, Dk. 45 Nizamettin Çalışkan, Dk. 45+2 Hakan Barış, Dk. 80 Muhammed Birkan Tetik (Manisa FK)
Spor Toto 1. Lig'in 24 haftasında Manisa FK, konuk ettiği NasaDoge Menemenspor ile 1-1 berabere kaldı.
Kaynak: AA
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