Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor: 4-1 - Son Dakika
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Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor: 4-1

20.03.2022 15:44
Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor: 4-1

STAT: Antalya StadyumuHAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Deniz Caner Özaral, Murat AltanFRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin - Floranus, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Poli (Dk. 70 Hakan Özmert), Fernando (Dk. 84 Sinan Gümüş), Ndao (Dk. 59 Ghacha), Doğukan Sinik (Dk.

STAT: Antalya Stadyumu

HAKEMLER: Mustafa Kürşad Filiz, Deniz Caner Özaral, Murat Altan

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: Boffin - Floranus, Veysel Sarı, Naldo, Güray Vural, Poli (Dk. 70 Hakan Özmert), Fernando (Dk. 84 Sinan Gümüş), Ndao (Dk. 59 Ghacha), Doğukan Sinik (Dk. 70 Kudryashov), Luiz Adriano, Haji Wright (Dk. 58 Fredy).GZT GİRESUNSPOR: Okan Kocuk - Hayrullah, Diarra, Perez, Aziz Behich, Hamidou Traore (Dk.68 Doukara), Süleymanov (Dk.68 Diabate), Chiquinho, Muhammed Gümüşkaya, Serginho, Umut Nayir.GOLLER: Dk. 5 Veysel Sarı, Dk. 62 Doğukan Sinik, Dk. 81 Fernando, Dk. 90+4 Naldo (Fraport TAV Antalyaspor) - Dk.67 Muhammed Gümüşkaya (P) (GZT Giresunspor)SARI KARTLAR: Doğukan Sinik, Floranus, Ferando (Fraport TAV Antalyaspor)

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 30'uncu haftasında Fraport TAV Antalyaspor sahasında GZT Giresunspor'u 4-1 mağlup ederek, yenilmezlik serisini  8 maça çıkardı. Akdeniz ekibi, bu galibiyetle puanını ise 41'e yükseltti.

5'inci dakikada Antalyaspor öne geçti. Kazanılan kornerde Fernando ortasını yaptı. Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda, Giresunspor savunmasından Aziz Behich meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı. VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Mustafa Kürşad Filiz, topun çizgiyi geçtiğinin bildirilmesiyle orta noktayı gösterdi: 1-0.22'nci dakikada Chiquinho'nun savunmanın arkasına attığı topu alan Umut Nayir sol çaprazdan kaleci Boffin ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda aşırtma vuruşla yaptığı vuruş üstten auta çıktı.37'nci dakikada yine Chiquinho'nun pasında topla buluşan Umut Nayir'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruş kaleci Boffin'de kaldı.50'nci dakikada kazanılan serbest vuruşta Fernando'nun kale alanına gönderdiği topa Veysel Sarı'nın kafa vuruşu autla sonuçlandı.62'nci dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta Ghacha pasını Doğukan Sinik'e verdi. Doğukan, rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı sert vuruşla kaleci Okan Kocuk'un solundan topu ağlarla buluşturdu: 2-0.64'üncü dakikada Giresunspor penaltı kazandı. Kazanılan kornerde ceza sahasına gönderilen topa Serginho kafa vurdu. Savunmadan seken top kornere giderken, maçın hakemi VAR uyarısının ardından pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi. 67'nci dakikada atışı kullanan Muhammed Gümüşkaya, topu filelere gönderdi: 2-1.80'inci dakikada Hakan Özmert'in kornerden ön direğe gönderdiği topa Luiz Adriano'nun kafa vuruşu direğe çarparak dışarı gitti.81'inci dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Floranus'un vuruşunda top kaleci Okan Kocuk'tan döndü. Dönen topa Ghacha vururken kaleci Okan bir kez daha kurtarmayı başardı. Bu kez penaltı noktasında topu önünde bulan Fredy'nin sert şutunda top Fernando'ya çarparak kaleci Okan'ı da yanıltarak ağlara gitti: 3-1.90+4'üncü dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Hakan Özmert'in ön direğe ortasına kafayı vuran Naldo, topu filelere yolladı: 4-1.

Mücadele Fraport TAV Antalyaspor'un 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.


- Antalya
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Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 4 Giresunspor: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 4 Giresunspor: 1 (Maç sonucu) GZT Giresunspor'dan 4 oyuncuya milli davet geldi GZT Giresunspor'dan 4 oyuncuya milli davet geldi

Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor: 4-1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fraport TAV Antalyaspor - GZT Giresunspor: 4-1 - Son Dakika
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