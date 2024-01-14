Futbol: TFF 2. Lig\'de görünüm

TFF 2. Lig'de tamamlanan 20. hafta maçlarının ardından liderler değişmedi.

Ligde 20. haftanın sonlanmasın ardından Beyaz Grup'ta Esenler Erokspor, en yakın rakibi 1461 Trabzon ile puan farkını 8'ye çıkararak liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı.

Kırmızı Grup'ta ise 7 puan farkla lider giren GMG Kastamonuspor, haftayı puansız kapattı. İkinci Alagöz Holding Iğdır FK'nin kazanmasıyla fark 4 puana düştü. Kastamonu temsilcisi, 20. haftanın ardından da liderlik koltuğunda oturmaya devam etti.

Gruplarda oluşan puan durumları şöyle:

Beyaz Grup