Futbol: TFF 2. Lig\'de görünüm

TFF 2. Lig'in 23. haftası, Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta oynanan maçlarla tamamlandı.
Beyaz Grup'ta lider durumda bulunan Esenler Erokspor, 1461 Trabzon FK deplasmanından 2-2'lik beraberlikle döndü. İkinci sırada bulunan Vefa Group Vanspor'un Kırşehir deplasmanından 2-2'lik sonuçla dönmesiyle, Esenler Erokspor 9 puanlık farkı korudu.
Kırmızı Grup'ta liderlik el değiştirdi. Zirvede yer alan GMG Kastamonuspor, İnegölspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. İkinci sıradaki Alagöz Holding Iğdır FK, Fethiyespor'u rakip sahada 3-1 mağlup ederek puanını 48'e yükseltti. Alınan sonuçların ardından Alagöz Holding Iğdır FK liderlik koltuğuna otururken, 47 puanlı GMG Kastamonuspor ikinci sıraya geriledi.
Sonuçlar
Beyaz Grup:
Kırşehir Futbol SK-Vefa Group Vanspor FK: 2-2
Serik Belediyespor-Yeni Mersin İdmanyurdu: 1-2
Adıyaman FK-Karacabey Belediyespor: 1-1
Bucaspor 1928-Ankaraspor: 1-0
Bursaspor-Nazilli Belediyespor: 0-0
Ankara Demirspor-Altınordu: 3-2
1461 Trabzon FK-Esenler Erokspor: 2-2
Zonguldak Kömürspor-Hes İlaç Afyonspor: 1-0
Kırklarelispor-Diyarbekirspor: 1-0
Kırmızı Grup:
Anagold 24Erzincanspor-Somaspor: 2-0
Etimesgut Belediyespor-Menemen FK: 2-3
Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Denizlispor: 2-2
Isparta 32-Sarıyer: 1-0
Karaman FK-Düzce Cam Düzcespor: 1-0
Amed Sportif Faaliyetler-Motolux 68 Aksaray Belediyespor: 0-0
Belediye Derincespor-İskenderunspor: 0-1
İnegölspor-GMG Kastamonuspor: 1-1
Fethiyespor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-3
Puan durumu
TFF 2. Lig'de 23. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:
Beyaz Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ESENLER EROKSPOR
|22
|17
|2
|3
|51
|18
|33
|53
|2.VEFA GROUP VANSPOR
|22
|13
|5
|4
|35
|25
|10
|44
|3.YENİ MERSİN İDMANYURDU
|22
|12
|7
|3
|33
|17
|16
|43
|4.1461 TRABZON
|21
|12
|6
|3
|41
|20
|21
|42
|5.BUCASPOR 1928
|22
|11
|8
|3
|29
|13
|16
|41
|6.ANKARASPOR
|22
|11
|8
|3
|29
|17
|12
|41
|7.DİYARBEKİRSPOR
|22
|9
|6
|7
|20
|17
|3
|33
|8.ANKARA DEMİRSPOR
|22
|10
|3
|9
|29
|28
|1
|33
|9.HES İLAÇ AFYONSPOR
|22
|7
|8
|7
|16
|17
|-1
|29
|10.KARACABEY BELEDİYESPOR
|22
|7
|7
|8
|20
|20
|0
|28
|11.NAZİLLİ BELEDİYESPOR
|22
|9
|4
|9
|27
|33
|-6
|28
|12.KIRKLARELİSPOR
|22
|6
|7
|9
|19
|28
|-9
|25
|13.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI
|21
|7
|3
|11
|22
|25
|-3
|24
|14.SERİK BELEDİYESPOR
|22
|4
|7
|11
|12
|24
|-12
|19
|15.ALTINORDU
|21
|3
|8
|10
|22
|25
|-3
|17
|16.KIRŞEHİR FUTBOL
|22
|4
|5
|13
|22
|41
|-19
|17
|17.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|21
|4
|6
|11
|21
|36
|-15
|15
|18.ADIYAMAN FK
|22
|3
|4
|15
|15
|35
|-20
|13
|19.BURSASPOR
|22
|3
|6
|13
|14
|38
|-24
|12
Kırmızı Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|22
|14
|6
|2
|35
|13
|22
|48
|2.GMG KASTAMONUSPOR
|22
|14
|5
|3
|39
|19
|20
|47
|3.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|22
|12
|8
|2
|33
|15
|18
|44
|4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|22
|11
|6
|5
|33
|19
|14
|39
|5.MENEMEN FK
|22
|11
|6
|5
|35
|28
|7
|39
|6.ISPARTA 32 SPOR
|22
|13
|0
|9
|28
|26
|2
|39
|7.İSKENDERUNSPOR
|21
|12
|2
|7
|40
|27
|13
|38
|8.SOMASPOR
|22
|10
|5
|7
|27
|24
|3
|35
|9.İNEGÖLSPOR
|21
|8
|6
|7
|31
|27
|4
|30
|10.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR
|22
|7
|7
|8
|18
|17
|1
|28
|11.KARAMAN FK
|22
|7
|7
|8
|22
|25
|-3
|28
|12.DÜZCE CAM DÜZCESPOR
|22
|6
|7
|9
|29
|39
|-10
|25
|13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|22
|7
|3
|12
|14
|24
|-10
|24
|14.FETHİYESPOR
|21
|5
|8
|8
|25
|30
|-5
|23
|15.SARIYER
|22
|6
|5
|11
|28
|34
|-6
|23
|16.DENİZLİSPOR
|22
|5
|5
|12
|23
|33
|-10
|20
|17.BELEDİYE DERİNCESPOR
|22
|4
|7
|11
|14
|23
|-9
|19
|18.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|22
|2
|9
|11
|20
|30
|-10
|15
|19.UŞAKSPOR
|21
|1
|2
|18
|9
|50
|-41
|5
24. hafta
TFF 2. Lig'de 24. hafta maçlarının programı şöyle:
Beyaz Grup:
4 Şubat Pazar:
14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Ankara Demirspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)
14.00 Vefa Group Vanspor-Kırklarelispor (Van Atatürk)
14.00 Ankaraspor-Adıyaman FK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
14.00 Hes İlaç Afyonspor-1461 Trabzon (Zafer)
14.00 Diyarbekirspor-Zonguldak Kömürspor (Diyarbakır)
14.00 Altınordu-Bursaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
14.00 Karacabey Belediyespor-Serik Belediyespor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
14.00 Nazilli Belediyespor-Bucaspor 1928 (Nazilli İlçe)
14.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Kırşehir Futbol (Mersin)
Kırmızı Grup:
3 Şubat Cumartesi:
14.00 Menemen FK-Anagold 24Erzincanspor (Menemen İlçe)
4 Şubat Pazar:
14.00 İskenderunspor-Amed Sportif Faaliyetler (Kırıkhan İlçe)
14.00 Denizlispor-Etimesgut Belediyespor (Denizli Atatürk)
14.00 Sarıyer-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Yusuf Ziya Öniş)
14.00 Somaspor-Fethiyespor (Soma Atatürk)
14.00 Alagöz Holding Iğdır FK-İnegölspor (Iğdır Şehir)
14.00 Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Karaman FK (Dağılgan)
14.00 Uşakspor-Belediye Derincespor (Uşak 1 Eylül)
14.00 Düzce Cam Düzcespor-Isparta 32 Spor (Düzce Şehir)
Türkiye'de de birçok mağazası bulunan İsveçli dünyaca ünlü giyim firması H&M'in CEO'su Helena Helmersson görevinden istifa etti. Gelişmeyle birlikte H&M'in hisseleri yüzde 8 düştü.
Antalya'da 3 taksici, bir uygulama üzerinden çağırdıkları korsan taksinin sürücüsünün tehdit etti. Mahkeme taksicilere 1 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Zanlıların 5 yıl içinde aynı suçu işlemeleri durumunda hapis yatacakları kaydedildi.
Uluslararası Adalet Divanı, Rusya'yı Ukrayna'nın doğusunda terörle mücadele anlaşmasını ihlal ettiğinden dolayı suçlu buldu.
Borsa İstanbul, bugünkü işlemlerde 8577 puana kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'de 81 ile bağlı 922 ilçe bulunurken, İstanbul'un Esenyurt İlçesi 977 bin 489 nüfusuyla en kalabalık ilçe seçildi. Bu sayıyla Esenyurt, Türkiye'nin 57 ilini nüfus bazında geride bıraktı.
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, Crespo'dan sonra Emre Mor ile de yollarını ayırıyor. Forma şansı bulamayan futbolcu, Fatih Karagümrük ile anlaşma sağladı. Emre Mor, sağlık kontrolünden geçtikten sonra 4 aylık sözleşme imzalayacak ve sezonun ikinci yarısını İstanbul temsilcisinde geçirecek.
İstanbul Fatih'te bir iş yerinde çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçaklanan Ramazan Böçkün kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Böçkün, sosyal medyada Diyarbakırlı Ramazan Hoca olarak ünlenmişti.
İki yıldır devam eden savaşta Rusya ile Ukrayna arasında ilk esir takası gerçekleşti. Rusya 195 askerini, Ukrayna da 207 askerini geri aldı. Geçtiğimiz haftalarda Ukraynalı esirleri taşıyan uçağın düşmesi sonucu 74 kişi hayatını kaybetmişti.
Son Dakika › Spor › Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?