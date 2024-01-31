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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 2. Lig\'de görünüm

TFF 2. Lig'in 23. haftası, Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta oynanan maçlarla tamamlandı.

31.01.2024 17:11
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TFF 2. Lig'in 23. haftası, Beyaz Grup ve Kırmızı Grup'ta oynanan maçlarla tamamlandı.

Beyaz Grup'ta lider durumda bulunan Esenler Erokspor, 1461 Trabzon FK deplasmanından 2-2'lik beraberlikle döndü. İkinci sırada bulunan Vefa Group Vanspor'un Kırşehir deplasmanından 2-2'lik sonuçla dönmesiyle, Esenler Erokspor 9 puanlık farkı korudu.

Kırmızı Grup'ta liderlik el değiştirdi. Zirvede yer alan GMG Kastamonuspor, İnegölspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı. İkinci sıradaki Alagöz Holding Iğdır FK, Fethiyespor'u rakip sahada 3-1 mağlup ederek puanını 48'e yükseltti. Alınan sonuçların ardından Alagöz Holding Iğdır FK liderlik koltuğuna otururken, 47 puanlı GMG Kastamonuspor ikinci sıraya geriledi.

Sonuçlar

Beyaz Grup:

Kırşehir Futbol SK-Vefa Group Vanspor FK: 2-2

Serik Belediyespor-Yeni Mersin İdmanyurdu: 1-2

Adıyaman FK-Karacabey Belediyespor: 1-1

Bucaspor 1928-Ankaraspor: 1-0

Bursaspor-Nazilli Belediyespor: 0-0

Ankara Demirspor-Altınordu: 3-2

1461 Trabzon FK-Esenler Erokspor: 2-2

Zonguldak Kömürspor-Hes İlaç Afyonspor: 1-0

Kırklarelispor-Diyarbekirspor: 1-0

Kırmızı Grup:

Anagold 24Erzincanspor-Somaspor: 2-0

Etimesgut Belediyespor-Menemen FK: 2-3

Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor-Denizlispor: 2-2

Isparta 32-Sarıyer: 1-0

Karaman FK-Düzce Cam Düzcespor: 1-0

Amed Sportif Faaliyetler-Motolux 68 Aksaray Belediyespor: 0-0

Belediye Derincespor-İskenderunspor: 0-1

İnegölspor-GMG Kastamonuspor: 1-1

Fethiyespor-Alagöz Holding Iğdır FK: 1-3

Puan durumu

TFF 2. Lig'de 23. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumları şöyle:

Beyaz Grup:

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.ESENLER EROKSPOR

22

17

2

3

51

18

33

53

2.VEFA GROUP VANSPOR

22

13

5

4

35

25

10

44

3.YENİ MERSİN İDMANYURDU

22

12

7

3

33

17

16

43

4.1461 TRABZON

21

12

6

3

41

20

21

42

5.BUCASPOR 1928

22

11

8

3

29

13

16

41

6.ANKARASPOR

22

11

8

3

29

17

12

41

7.DİYARBEKİRSPOR

22

9

6

7

20

17

3

33

8.ANKARA DEMİRSPOR

22

10

3

9

29

28

1

33

9.HES İLAÇ AFYONSPOR

22

7

8

7

16

17

-1

29

10.KARACABEY BELEDİYESPOR

22

7

7

8

20

20

0

28

11.NAZİLLİ BELEDİYESPOR

22

9

4

9

27

33

-6

28

12.KIRKLARELİSPOR

22

6

7

9

19

28

-9

25

13.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI

21

7

3

11

22

25

-3

24

14.SERİK BELEDİYESPOR

22

4

7

11

12

24

-12

19

15.ALTINORDU

21

3

8

10

22

25

-3

17

16.KIRŞEHİR FUTBOL

22

4

5

13

22

41

-19

17

17.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR

21

4

6

11

21

36

-15

15

18.ADIYAMAN FK

22

3

4

15

15

35

-20

13

19.BURSASPOR

22

3

6

13

14

38

-24

12

NOT: Nazilli Belediyespor, Zonguldak Kömürspor ve Bursaspor'un 3 puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup:

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK

22

14

6

2

35

13

22

48

2.GMG KASTAMONUSPOR

22

14

5

3

39

19

20

47

3.AMED SPORTİF FAALİYETLER

22

12

8

2

33

15

18

44

4.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR

22

11

6

5

33

19

14

39

5.MENEMEN FK

22

11

6

5

35

28

7

39

6.ISPARTA 32 SPOR

22

13

0

9

28

26

2

39

7.İSKENDERUNSPOR

21

12

2

7

40

27

13

38

8.SOMASPOR

22

10

5

7

27

24

3

35

9.İNEGÖLSPOR

21

8

6

7

31

27

4

30

10.MOTOLUX 68 AKSARAY BELEDİYESPOR

22

7

7

8

18

17

1

28

11.KARAMAN FK

22

7

7

8

22

25

-3

28

12.DÜZCE CAM DÜZCESPOR

22

6

7

9

29

39

-10

25

13.ETİMESGUT BELEDİYESPOR

22

7

3

12

14

24

-10

24

14.FETHİYESPOR

21

5

8

8

25

30

-5

23

15.SARIYER

22

6

5

11

28

34

-6

23

16.DENİZLİSPOR

22

5

5

12

23

33

-10

20

17.BELEDİYE DERİNCESPOR

22

4

7

11

14

23

-9

19

18.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR

22

2

9

11

20

30

-10

15

19.UŞAKSPOR

21

1

2

18

9

50

-41

5

24. hafta

TFF 2. Lig'de 24. hafta maçlarının programı şöyle:

Beyaz Grup:

4 Şubat Pazar:

14.00 Beyoğlu Yeni Çarşı-Ankara Demirspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

14.00 Vefa Group Vanspor-Kırklarelispor (Van Atatürk)

14.00 Ankaraspor-Adıyaman FK (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Hes İlaç Afyonspor-1461 Trabzon (Zafer)

14.00 Diyarbekirspor-Zonguldak Kömürspor (Diyarbakır)

14.00 Altınordu-Bursaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14.00 Karacabey Belediyespor-Serik Belediyespor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.00 Nazilli Belediyespor-Bucaspor 1928 (Nazilli İlçe)

14.00 Yeni Mersin İdmanyurdu-Kırşehir Futbol (Mersin)

Kırmızı Grup:

3 Şubat Cumartesi:

14.00 Menemen FK-Anagold 24Erzincanspor (Menemen İlçe)

4 Şubat Pazar:

14.00 İskenderunspor-Amed Sportif Faaliyetler (Kırıkhan İlçe)

14.00 Denizlispor-Etimesgut Belediyespor (Denizli Atatürk)

14.00 Sarıyer-Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyespor (Yusuf Ziya Öniş)

14.00 Somaspor-Fethiyespor (Soma Atatürk)

14.00 Alagöz Holding Iğdır FK-İnegölspor (Iğdır Şehir)

14.00 Motolux 68 Aksaray Belediyespor-Karaman FK (Dağılgan)

14.00 Uşakspor-Belediye Derincespor (Uşak 1 Eylül)

14.00 Düzce Cam Düzcespor-Isparta 32 Spor (Düzce Şehir)

Kaynak: AA

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