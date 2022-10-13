Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi - Son Dakika
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Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

13.10.2022 21:38
Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi

Stat: Başakşehir Fatih TerimHakemler: Philip Farrugia, Alan Camilleri, Duncan Sultana (Malta)Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Ahmed Touba, Hasan Ali Kaldırım, Biglia (Dk. 73 Ndayishimiye), Berkay Özcan (Dk. 73 Ömer Ali Şahiner), Deniz Türüç (Dk.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Philip Farrugia, Alan Camilleri, Duncan Sultana (Malta)

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caiçara, Mahmut Tekdemir, Ahmed Touba, Hasan Ali Kaldırım, Biglia (Dk. 73 Ndayishimiye), Berkay Özcan (Dk. 73 Ömer Ali Şahiner), Deniz Türüç (Dk. 62 Münir), Aleksic, Serdar Gürler (Dk. 62 Traore), Okaka (Dk. 82 Szysz)

RFS: Steinbors, Jatta (Dk. 81 Stuglis), Jagodinskis, Lipuscek, Vlalukin, Friesenbichler (Dk. 65 Zjuzins), Panic (Dk. 80 Varslavans), Saric, Mares, Bill (Dk. 32 Rakels), Ilic

Goller: Dk. 11 Deniz Türüç, Dk. 45 ve 72 Okaka (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Dk. 25 Jatta (RFS), Dk. 36 Okaka (Medipo Başakşehir)

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu dördüncü maçında sahasında Letonya temsilcisi RFS'yi 3-0 mağlup etti.

65. dakikada ev sahibi ekip etkili geldi. Traore sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına girmek istedi, savunmadan seken top ceza yayı önündeki Okaka'nın önünde kaldı. Okaka'nın gelişine şutunda kaleci Steinbors meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

72. dakikada Medipol Başakşehir farkı 3'e yükseltti. Sağ kanatta topla buluşan Traore, ceza sahasına girdi. Traore'nin çaprazdan şutunda meşin yuvarlak kaleci Steinbors'tan sekti, boş pozisyonda topu önünde bulan Okaka, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-0.

88. dakikada sağ kanattan gelişen turuncu-lacivertli takımın atağında Traore, ceza sahası önünde topla buluşan Szysz'e pasını attı. Szysz'nin ayak içiyle sert şutunu kalci Steinbors sağına uzanıp çeldi.

Medipol Başakşehir karşılaşmayı 3-0 kazandı.

YORUMLAR
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İstanbul Başakşehir - RFS: 3-0 İstanbul Başakşehir - RFS: 3-0 UEFA Avrupa Konferans Ligi: Medipol Başakşehir: 3 FK Rigas: 0 (Maç sonucu) UEFA Avrupa Konferans Ligi: Medipol Başakşehir: 3 FK Rigas: 0 (Maç sonucu)
Kaynak: AA

Ömer Ali Şahiner, Deniz Türüç, Başakşehir, Malta, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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