Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Stat: Ülker
Hakemler: Chris Kavanagh, Daniel Cook, Harry Lennard (İngiltere)
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Gustavo Henrique, Szalai, Alioski, İsmail Yüksek, Crespo, Lincoln Henrique, Emre Mor, Rossi, Batshuayi
AEK Larnaca: Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Oier Sanjurjo, Mamas, Luis Gustavo, Faraj, Altman, Lopes
Gol: Dk. 26 Batshuayi (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 9 Oier Sanjurjo, Dk. 12 Faraj, Dk. 39 Altman (AEK Larnaca), Dk. 39 Osayi-Samuel, Dk. 45+2 Lincoln Henrique (Fenerbahçe)
UEFA Avrupa Ligi B Grubu 3. haftasında Fenerbahçe ile AEK Larnaca arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğüyle sona erdi.
10. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Lincoln Henrique'nin şutunda, meşin yuvarlak kaleciden sekti. Ceza sahası sol çaprazında topu önünde bulan Alioski'nin gelişine şutunda, kaleci Piric meşin yuvarlağı kontrol etti.
17. dakikada Lincoln Henrique'nin ara pasıyla savunma arkasına sarkan Rossi'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunda, top kalecide kaldı.
26. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rossi'nin savunma arkasına pasına hareketlenen Batshuayi'nin, kaleciyle karşı karşıya durumda bekletmeden şutunda top ağlarla buluştu: 1-0
35. dakikada orta alandan presle rakipten topu kapan İsmail Yüksek'in sağ kanattan verdiği ara pasla, ceza sahası önünden savunma arkasına sarkan Emre Mor topla buluştu. Bu oyuncunun karşı karşıya vuruşunda meşin yuvarlağı aleci çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
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