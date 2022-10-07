Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika
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Futbol: UEFA Avrupa Ligi

07.10.2022 00:32
Futbol: UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi gruplarında üçüncü hafta maçları tamamlandı.

UEFA Avrupa Ligi gruplarında üçüncü hafta maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 7 grupta 8 maç yapıldı.

B Grubu'nda AEK Larnaca'yı ağırlayan Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik, takımının C Grubu'nda Real Betis'e 2-1 yenildiği maçın 5. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Bir diğer milli oyuncu Orkun Kökçü'nün forma giydiği Feyenoord ise F Grubu mücadelesinde Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı. Orkun Kökçü, 45. dakikada penaltıdan takımının ikinci golünü kaydetti.

TSİ 22.00'de başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

Arsenal (İngiltere)-Bodo/Glimt (Norveç): 3-0

B Grubu

Rennes (Fransa)- Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-1

Fenerbahçe (Türkiye)-AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-0

C Grubu

Roma (İtalya)-Real Betis (İspanya): 1-2

D Grubu

Braga (Portekiz)-Union Saint- Gilloise (Belçika): 1-2

F Grubu

Midtjylland (Danimarka)-Feyenoord (Hollanda): 2-2

G Grubu

Olympiakos (Yunanistan)- Karabağ (Azerbaycan): 0-3

Freiburg (Almanya)- Nantes (Fransa): 2-0

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Kaynak: AA

AEK Larnaca, Fenerbahçe, Real Betis, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: UEFA Avrupa Ligi - Son Dakika

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