Futbol: UEFA Avrupa Ligi

Bir diğer milli oyuncu Orkun Kökçü 'nün forma giydiği Feyenoord ise F Grubu mücadelesinde Midtjylland ile 2-2 berabere kaldı. Orkun Kökçü, 45. dakikada penaltıdan takımının ikinci golünü kaydetti.

Kaynak: AA

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