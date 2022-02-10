STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Yasin Kol, Murat Ergin Gözütok, Mustafa Sarvanlar

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş, normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten karşılaşma sonucunda Göztepe'yi penaltılarla 3-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselen son takım oldu. Siyah-beyazlılarda; Batshuayi, Atiba ve Vida penaltı atışlarını gole çevirirken, Pjanic penaltıyı kaçırdı. Göztepe'de ise Angel penaltı atışını gole çevirirken, Di Santo, Berkan Emir ve Lourency atışlarından faydalanamadı.Siyah-beyazlılarda 2 penaltı atışında gole izin vermeyen Ersin Destanoğlu takımının çeyrek finale yükselmesinde önemli pay sahibi oldu.

12'nci dakikada orta sahada yaptığı baskıyla topu kapan Obinna, uzak mesafeden sert vurdu. Kaleci Ersin iki hamlede topun sahibi oldu.29'uncu dakikada Moubandje'nin pasıyla sol kanattan hareketlenen Halil Akbunar, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Ersin topu kornere tokatladı.37'nci dakikada Josef'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Ghezzal, rakibinden sıyrıldıktan sonra sağ ayağıyla orta şut karışımı bir vuruş yaptı. Kimsenin dokunamadığı top az farkla auta gitti.Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.52'nci dakikada sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında, Oğuzhan pasını ceza sahası içindeki Larin'e verdi. Larin geriden gelen Ghezzal'ı gördü. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Ghezzal'ın şutunda top yan ağlarda kaldı.62'nci dakikada Alex Teixeira ile yaptığı pas alışverişinden sonra sol çaprazdan ceza sahasına giren Ghezzal'ın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.78'inci dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Batshuayi'nin pası Göztepe savunmasından sekip ceza sahası içindeki Ghezzal'ın önünde kaldı. Ghezzal'ın sağ çaprazdan, sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top az farkla auta çıktı.88'inci dakikada Soner Aydoğdu'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında kafalardan seken topu Arslanagic, Ndiaye'ye indirdi. Bu oyuncunun sağ çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Ersin topu son anda kornere tokatladı.90+8'inci dakikada Ghezzal'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Batshuayi, ceza sahası içinde rakiplerinden sıyrıldıktan sonra sol ayağıyla vurdu, kaleci İrfan Can gole izin vermedi. Dönen topta Batshuayi'nin şutunda top farklı şekilde auta gitti.Mücadelenin normal süresi 0-0 sona erdi ve uzatma dakikalarına geçildi.111'inci dakikada Batshuayi'nin pasıyla ceza sahası içinde kaleyi cepheden gören noktadan Pjanic vurdu. Savunmaya çarpan top kornere gitti.117'nci dakikada Ghezzal'ın sağ kanattan ortasında Vida kafayı vurdu. Meşin yuvarlak üstten auta gitti.Mücadelenin uzatma dakikalarında da gol olmadı ve penaltı atışlarına geçildi.Penaltılar sonrasında rakibine 3-1'lik üstünlük kuran Beşiktaş, çeyrek finale yükseldi.

SERDAR TOPRAKTEPE VE HALİL AKBUNAR ARASINDA TARTIŞMA

Karşılaşmada ilk yarının bitiş düdüğüyle Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Serdar Topraktepe ile Göztepeli Halil Akbunar arasında tartışma yaşandı. İlk yarının bitiş düdüğüyle birlikte taraflar soyunma odasına giderken, Göztepe'nin takım kaptanı Halil Akbunar, kenarda yer alan Beşiktaş'ın yardımcı antrenörü Serdar Topraktepe'ye eliyle sus işareti yaptı. Bu hareketin ardından ikili arasındaki tartışma, soyunma odası koridorlarına taşındı. Olay, araya girenler tarafından yatıştırılırken, Halil Akbunar sarı kart ile cezalandırıldı.

- İstanbul