Futbolcu gözyaşları içinde barış mesajı verdi: Putin'i ikna etmeliyiz - Son Dakika
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Futbolcu gözyaşları içinde barış mesajı verdi: Putin'i ikna etmeliyiz

08.03.2022 20:44

Ailesi Ukrayna'da bulunan efsane golcü Andriy Shevchenko yaşadıklarını gözyaşlarını içinde anlattı. Ukraynalı eski futbolcu, "Ağlamadan duramıyorum. "Bunun için özür diliyorum" derken "Vereceğimiz şey barış mesajı olmalı. Putin'i masaya oturmaya ve diplomatik çözümler bulmaya ikna etmeliyiz." sözlerine yer verdi.

Ukrayna futbolunun efsane ismi Andriy Shevchenko, Rusya'nın ülkesine savaş ilan etmesine ilişkin İtalya'da açıklamalarda bulundu. Ailesinin Ukrayna'da olduğunu belirten Shevchenko hissettiklerini gözyaşları içerisinde anlattı.

"ORADAN GELEN BAZI GÖRÜNTÜLERE BAKMAKTA ZORLANIYORUM"

İtalyan RAI televizyonuna röportaj veren Ukraynalı futbol adamı, "Ağlamadan duramıyorum. Bunun için özür diliyorum" diyerek yaşadıklarını gözyaşları eşliğinde anlatan Sheva, "Annem, ablam ve akrabalarım Ukrayna'dalar. Onları her gün arıyorum, orada kalmış olmaları beni çok endişelendiriyor. Bana neler yaşadıklarını anlatıyorlar. Şehirler bombalanıyor, çocuklar ölüyor ancak yaşlılar halen ülkedeler ve kaçmıyorlar. Oradan gelen bazı görüntülere bakmakta zorlanıyorum, bakınca da ağlayarak bakıyorum" dedi.

Efsane futbolcu Shevchenko canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Putin'i ikna etmeliyiz
Andriy Shevchenko

"DİPLOMATİK ÇÖZÜMLER BULMAYA İKNA ETMELİYİZ"

Sporun, barış için farkındalık yaratmak için büyük bir araç olduğunu belirten Shevchenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış için ikna edilmesi gerektiğini belirterek, "Sporun gücü, özellikle insanlara verdiği mesaj bakımından çok fazla. İnsanların fikrini bu sayede değiştirebiliriz. Yapılacak şey, daha fazla konuşmak ve asla susmamak. Vereceğimiz şey barış mesajı olmalı. Putin'i masaya oturmaya ve diplomatik çözümler bulmaya ikna etmeliyiz" diye konuştu.

Efsane futbolcu Shevchenko canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: Putin'i ikna etmeliyiz
Andriy Shevchenko

"LÜTFEN KALBİNİZİ HALKIMA DA AÇIN"

İtalyan halkının kendisine verdiği desteğe teşekkür eden Ukraynalı efsane, ayrıca yardım da talep etti ve "İlk geldiğimden bu yana İtalya bana hep kalbini açtı. Beni kendinizden biri gibi hissettirdiniz. İtalya'nın ikinci evim olduğunu hissediyorum. Sizden rica ediyorum, lütfen kalbinizi halkıma da açın. Kadınlara, çocuklara, yaşlılara yardım edin. Sizin yardımınıza ihtiyaçları var" ifadelerini kullandı.

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Andriy Shevchenko, Vladimir Putin, Ukrayna, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbolcu gözyaşları içinde barış mesajı verdi: Putin'i ikna etmeliyiz - Son Dakika


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