Futbolcu Osayi-Samuel'in Saat İhbarı - Son Dakika
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Futbolcu Osayi-Samuel'in Saat İhbarı

Futbolcu Osayi-Samuel\'in Saat İhbarı
26.06.2025 00:12
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Fenerbahçeli Bright Osayi-Samuel, evinde birlikte vakit geçirdiği kadının saatini çaldığını iddia etti.

Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel, Üsküdar'daki evinde birlikte vakit geçirdiği kadın tarafından Rolex marka saatinin çalındığı iddiasıyla savcılığa başvurdu. Olayla ilgili 'Hırsızlık' suçundan soruşturma başlatıldı

Olay Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi-Samuel'in yaşadığı Üsküdar'daki rezidansta 27 Nisan'da meydana geldi. Rolex marka kol saatinin evde olmadığını fark eden futbolcu, evde en son birlikte vakit geçirdiği kişi olan Ayşenur O. isimli kadın hakkında suç duyurusunda bulundu. Futbolcunun şikayeti üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosunca 'Hırsızlık' suçundan soruşturma başlatıldı.

'MAYIS AYININ İLK HAFTASINDA SAATİN EVDE OLMADIĞINI FARK ETTİM'

Müşteki Bright Osayi-Samuel savcılığa yaptığı şikayetinde, "Fenerbahçe Futbol Kulübü'nde futbolcuyum. Üsküdar ilçesinde oturuyorum. 27 Nisan 2025 günü Şişli'de bulunan eğlence kulübünde Ayşenur O. isimli şahısla tanıştım. Birlikte eğlendik, akabinde bu kişinin de rızasıyla birlikte Üsküdar'daki evime gittik. Bu mekanda eğlenirken dilekçemin ekinde faturası da bulunan Rolex marka saatim kolumda takılıydı. Akabinde Ayşenur ile ikametime gittik. Ayşenur 27 Nisan 2025 günü sabah saat 08.00'a kadar evimde kaldı. 08.00 sıralarında evimden ayrıldı. Aynı gün ben de yurt dışına çıktım. 29 Nisan günü Türkiye'ye geri döndüm. Mayıs ayının ilk haftasında bahse konu Rolex marka saatimin evde olmadığını fark ettim. Bahse konu saatimin 27 Nisan günü ikametime gelen Ayşenur O. isimli şahıs tarafından çalındığını düşünüyorum. Çünkü o tarihten sonra ikametime başkaca kimse girmedi. Kamera görüntülerinde de bu saati en son o gün taktığım ve eve geldiğim sabittir. Diğer kamera görüntülerinin de incelenmesi durumunda şüphelinin isnat edilen eylemi gerçekleştirdiğinin tespit edileceği düşüncesindeyim. Dilekçemin ekinde faturası bulunan Rolex marka saatimi çalan şüpheli Ayşenur O. isimli şahıstan şikayetçiyim. Nerede ikamet ettigini bilmiyorum" dedi.

'MARKA SAATİNİ ÇALDIĞIMI İDDİA ETTİ'

Şikayet üzerine ifadesi alınan şüpheli Ayşenur O. ise, "Müşteki benim yaklaşık 3-4 aydır arkadaşım olur. 27 Nisan tarihinde kendisiyle Şişli'de bulunan bir eğlence merkezine gittik. Orada kendisi arkadaşlarıyla eğlendi. Ben de sadece yanında bulundum. Etrafı çok kalabalıktı. Daha sonra birlikte müştekinin Üsküdar'daki ikametine, valizlerini almak için gittik. Çünkü kendisi ülkesi olan İngiltere'ye dönecekti. Müştekinin ikametinde yaklaşık 20-25 dakika kaldık. Kendisi hazır olan valizini aldı. Birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı'na gittik. Kendisi daha sonra yurtdışına çıkış yaptı. Ben daha sonrada kendisini görmedim. Bu tarihten yaklaşık 1 buçuk ay kadar sonra bana whatsapp üzerinden mesaj göndererek, ikametine gittiğimizde kendisinin Rolex marka saatini çaldığımı iddia etti. Bunun üzerine ben kendisine, 'Eğer böyle bir iddian varsa resmi makamlara birlikte gidelim. Ben senin saatini çalmadım. Hatta saatini dahi görmedim' dedim. Ben üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum. Ayrıca saatin çalınması iddiasina ilişkin müşteki ile aramızda geçen whatsapp yazışmalarını da dosyaya delil olarak sunacağım. Ben suçsuzum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Hırsızlık, 3-sayfa, Ünlüler, Futbol, Rolex, Hukuk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbolcu Osayi-Samuel'in Saat İhbarı - Son Dakika

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