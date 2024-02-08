Futbolda devrim gibi karar! Mavi kart uygulaması hayata geçiriliyor

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, futbolda "mavi kart" uygulamasını hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yeni uygulamaya göre, hakemle sert şekilde tartışan ve hakemi aldatmaya yönelik harekette bulunan futbolculara mavi kart gösterilecek. Mavi kart cezası alan futbolcular 10 dakika süreyle oyun dışı kalacak.
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), futbolda devrim niteliğinde bir uygulamayı hayata geçirmeye hazırlanıyor. İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, cuma günü yapılacak açıklamanın ardından futbol sahalarında mavi kart uygulamaya başlanacak.
Test aşamasında mavi kart kuralı profesyonel liglerde uygulanmayacak. Pilot uygulamanın Federasyon Kupası ile Kadınlar Süper Ligi maçlarında yapılabileceği kaydedildi.
Yeni kurala göre, hakemle sert şekilde tartışan ve onu aldatmaya çalışan futbolculara hakem mavi kart gösterebilecek. Mavi kart cezası alan futbolcular 10 dakika süreyle oyun dışı kalacak.
IFAB Genel Müdürü Lukas Brud daha önce yaptığı açıklamada, 10 dakikalık ceza fikrinin oyuncular üzerinde caydırıcı bir etki yaratacağını söylemişti. Brud, "Oyuncular, hakemle tartıştıklarında ya da kabul edilemez ifadeler kullandıklarında sarı kartın verilmesinden endişe etmiyorlar. Ancak, bir maçın 10 dakikasını kenarda geçirmek gibi bir ceza ile karşı karşıya kaldıklarında, bunu ciddiye alacaklardır. Basketbol ve ragbi gibi, futbolda da yalnızca takım kaptanlarının hakemle iletişim kurmasına izin verilmesi gerektiği çok açık" demişti.
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Uluslararası Futbol Birliği Kurulu, futbolda devrim gibi bir kararı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Yeni sisteme göre, hakemleri aldatmaya yönelik hareket ve aşırı itirazda bulunan futbolculara "mavi kart" gösterilecek. Mavi kart alan futbolcular 10 dakika süreyle oyun dışı bırakılacak. Şimdilik profesyonel liglerde uygulanmayacak sistem pilot aşamasında Federasyon Kupası ile Kadınlar Süper Ligi maçlarında denenebilir.
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