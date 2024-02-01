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Futbolda Trendyol 1. Lig'in 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika
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Futbolda Trendyol 1. Lig'in 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Futbolda Trendyol 1. Lig\'in 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Trendyol 1. Lig'in 21. hafta maçlarında görev yapacak hakemleri duyurdu. Haftanın maçlarında görevlendirilen hakemler arasında Furkan Aksuoğlu, Ayberk Demirbaş, Adnan Deniz Kayatepe, Yasin Kol, Alpaslan Şen, Fatih Tokail, Batuhan Kolak, Yiğit Arslan ve Ömer Faruk Gültekin yer alıyor.

01.02.2024 12:19  Güncelleme: 12:31
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Futbolda Trendyol 1. Lig'in 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde haftanın maçlarında görevlendirilen hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Sakaryaspor-Teksüt Bandırmaspor: Furkan Aksuoğlu

3 Şubat Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü- Boluspor: Ayberk Demirbaş

13.30 Ümraniyespor- Bodrum FK: Adnan Deniz Kayatepe

16.00 Kocaelispor- Adanaspor: Yasin Kol

19.00 Göztepe- Altay: Alpaslan Şen

4 Şubat Pazar:

13.30 Erzurumspor FK-Astor Enerji Şanlıurfaspor: Fatih Tokail

13.30 Tuzlaspor- Manisa FK: Batuhan Kolak

16.00 Gençlerbirliği-Ahlatcı Çorum FK: Yiğit Arslan

19.00 Bitexen Giresunspor- Eyüpspor: Ömer Faruk Gültekin

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Futbolda Trendyol 1. Lig'in 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Futbolda Trendyol 1. Lig'in 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika
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