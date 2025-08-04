Futbolseverlerin merakla beklediği Mert Hakan-Kerem buluşması gerçekleşmeyebilir! İşte nedeni

Transfer çalışmalarına ara vermeden Süper Lig devi Fenerbahçe, Benfica forması giyen eski Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmaya çok yakın. Kerem'in ezeli rakibine transferi spor camiasında büyük yankı uyandırırken Fenerbahçe'de forma giyen Mert Hakan Yandaş ve Kerem Aktürkoğlu kavgası da akıllara geldi.

DERBİDE KAVGA ETMİŞLERDİ

Geçtiğimiz yıl oynanan ve 1-0 sarı-lacivertlilerin galip geldiği Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki kavgalarıyla gündem olan Kerem Aktürkoğlu ve Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'de buluşamayabilir.

EMRE BELÖZOĞLU MERT HAKAN'I İSTİYOR

Antalyaspor, Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş'ı transfer etmek istiyor. Eğer transfer gerçekleşirse ve Kerem de Fenerbahçe'ye transfer olursa, futbolseverlerin merakla beklediği bu buluşma gerçekleşmeyebilir.