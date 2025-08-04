Transfer çalışmalarına ara vermeden Süper Lig devi Fenerbahçe, Benfica forması giyen eski Galatasaraylı Kerem Aktürkoğlu'nu kadrosuna katmaya çok yakın. Kerem'in ezeli rakibine transferi spor camiasında büyük yankı uyandırırken Fenerbahçe'de forma giyen Mert Hakan Yandaş ve Kerem Aktürkoğlu kavgası da akıllara geldi.
Geçtiğimiz yıl oynanan ve 1-0 sarı-lacivertlilerin galip geldiği Galatasaray-Fenerbahçe derbisindeki kavgalarıyla gündem olan Kerem Aktürkoğlu ve Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'de buluşamayabilir.
Antalyaspor, Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş'ı transfer etmek istiyor. Eğer transfer gerçekleşirse ve Kerem de Fenerbahçe'ye transfer olursa, futbolseverlerin merakla beklediği bu buluşma gerçekleşmeyebilir.
Son Dakika › Spor › Futbolseverlerin merakla beklediği Mert Hakan-Kerem buluşması gerçekleşmeyebilir! İşte nedeni - Son Dakika
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