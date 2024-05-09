Futbolun Efsaneleri Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi\'nde Buluştu

Spor

"Futbolun Efsaneleri Konuşuyor" paneli için Erzincan Binali yıldırım Üniversitesine gelen Türkiye Futbol Federasyonu Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü Koordinatörü ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Oğuz Çetin, Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden Ergün Penbe ve Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Genel Başkanı İsmail Dilber, TÜFAD Erzincan Şube Başkanı Yılmaz Toyran ve beraberindekiler Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent'i ziyaret etti.

Rektörlük toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette Oğuz Çetin, Ergün Penbe ve beraberinde gelen heyetle bir süre sohbet eden Rektör Levent, bu anlamlı ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederken konuklar da misafirperverliklerinden dolayı kendisine teşekkür ederek milli takım formasını hediye ettiler. - ERZİNCAN