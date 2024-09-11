Paulista: Avrupa Ligi Hedefimiz

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BEŞİKTAŞ'ın Brezilyalı savunmacısı Gabriel Paulista, "Tabii ki başarıyı herkes ister. Avrupa Ligi'ni kazanmak müthiş bir hayal ve müthiş bir başarı olur. Biz adım adım yapıyoruz. Önemli olan rakiplerimizin arasından sıyrılıp bir sonraki aşamaya gelmek" dedi.

Süper Lig'in 5'inci haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam ediyor. Siyah-beyazlı ekibin Brezilyalı stoperi Gabriel Paulista, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten Paulista, "Yıllardan beri sahip olduğum tecrübeyi ve bu liderlik özelliğini buradaki genç oyunculara, takıma aktardığım için gerçekten mutluyum. Zaten benim oyun karakterimde de bu var. Çok iyi başladık. Gerçekten, müthiş bir başlangıç yaptık milli maç arasına kadar. Böyle devam etmek zorundayız. Böyle devam etmemiz için şu an her şey müsait" diye konuştu.

'SÜPER LİG, FİZİKSEL GÜCE DAYALI BİR LİG'

Süper Lig'in oynadığı liglere göre daha güce dayalı bir lig olduğunu ifade eden tecrübeli savunmacı, "Tabii ki oynadığım diğer liglerden daha farklı bir lig olduğunu söyleyebilirim. Çünkü çok zor ve rekabet fazla. Fiziksel güce dayalı bir lig, bunu zaten fark ettik. Özellikle deplasman maçlarının çok zor olacağını tahmin ediyorum ki zor deplasman maçları da oynadık. Tecrübeli oyunculara sahibiz, kaliteli bir takımız. İyi başlangıcımızı bu zor ligde daha da sürdüreceğimizden eminim. Adaptasyon sürecini atlattığımızı düşünüyorum. Daha da iyiye gideceğimize eminim" şeklinde konuştu.

'TRABZONSPOR MAÇI ÇOK ZOR BİR MAÇ OLACAK'

Milli aranın iyi geldiğini ve dinlendiklerini söyleyen Gabriel Paulista, "Milli ara iyi oldu bizim için. Ailelerimizle vakit geçirdik, dinlendik ve gayet iyi hazırlandığımızı da söyleyebilirim. Başladık zaten idmanlara. Trabzonspor maçı, çok zor bir maç olacak. Bunun bilincindeyiz. Çünkü hoca değiştiren ekiplerde oyuncular hep iyi reaksiyon verirler. O anlamda da her zaman zor bir deplasman olacak. Yüzde yüzümüzü, tüm konsantrasyonumuzu bu maça verdik. Adım adım ilerleyen bir mantaliteye sahibiz" ifadelerini kullandı.

'AZ HATA YAPAN BİR TAKIMIZ'

Az hata yapan bir takım olduklarını ve böyle devam etmek istediklerine dikkat çeken Brezilyalı savunmacı, "Sezona iyi başladık. Beşiktaş da çok iyi oyunculara sahip. Çok köklü ve çok büyük bir takım. O yüzden bu tarz araların sorun olacağını düşünmüyorum. Çünkü çok iyi başladık. Başlangıcı da en az o kadar sürdürmek zorundayız. Daha iyisini yapmak zorundayız. Kupalar kazanmak, başarı kazanmak için yetinmemek gerekiyor. Bu şekilde devam etmek zorundayız. Çünkü az hata yapan bir takımız ve daha az yapacağız bu hataları. Daha iyi bir oyun sergilemek zorundayız. Beşiktaş'a yakışan, kupalar kazanan takım hüviyetini kazandığımızı söyleyebilirim. Böyle devam edeceğiz" dedi.

'TÜRKİYE'DE HAKEMLER OYUNU ÇOK FAZLA DURDURUYOR'

Türkiye'deki hakem yönetimleri hakkında düşünceleri sorulan Gabriel Paulista, şu ifadeleri kullandı:

"Her ligin oyun anlayışı ve hakem yönetimi farklı. Sadece İngiltere, İspanya değil, Brezilya'da da top oynadım. Şimdi Türkiye'deyim, bu ligleri kıyaslayabilecek bir tecrübeye sahibim. Sadece şunu söyleyebilirim, örneğin İngiltere'de hakemler oyun oynanmasına daha çok izin veriyor. Oyunu daha az durduruyorlar. La Liga'da oyunun biraz daha çok durdurulduğunu söyleyebilirim. Hakemler daha çok müdahale ediyorlar. Türkiye bu açıdan LaLiga'ya benziyor. Hakemler oyunu çok fazla durduruyor. Aslında hakemlerin kararlarına saygı duymak zorundayız. Oyuncularla da alakalı olabilir ama herkes işini yapmak zorunda. Biraz daha oyunun devamlılığı açısından hakemlerin çok fazla oyuna müdahale ettiğini söyleyebilirim. Oyunun durduğunu çok söyleyebilirim. Biz hakemlere saygı duyuyoruz, onlar da bize duyuyorlar. Umarım iyi bir şekilde bu sezonu devam ettireceğiz."

'AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANMAK MÜTHİŞ BİR HAYAL VE MÜTHİŞ BİR BAŞARI OLUR'

Avrupa Ligi'ndeki rakiplerini de değerlendiren tecrübeli savunmacı, şöyle konuştu:

"Her maçın zor, her takımın da iyi olduğunu söyleyebilirim. Bir takım özelinde konuşmak biraz yanlış olabilir. Günümüz futbolunda her takım çok büyük ve çok iyi oyunculara sahip. Her takım rekabetçi olabiliyor. Örneğin Valencia'da forma giyerken, deplasmanda Ajax ile çok müthiş bir stadyumda, bir maç çıkartmıştık. Bilbao zaten 7 yıl sürekli mücadele ettiğim bir takım. Fiziksel olarak çok iyiler. Tüm rakiplerimiz zorlu. Diğer rakipler de çok iyi oyunculara sahip. Biz kendi işimize bakacağız. Avrupa Ligi'nde en iyi noktaya gelmek zorundayız. Bu zor maçların bilincinde olarak devam etmek zorundayız. Tabii ki başarıyı herkes ister. Avrupa Ligi'ni kazanmak müthiş bir hayal ve müthiş bir başarı olur. Biz adım adım yapıyoruz. Önemli olan rakiplerimizin arasından sıyrılıp bir sonraki aşamaya gelmek. Sonrasında da gidebileceğimiz en iyi yere kadar gidebilmek."

'KOLAY OLACAĞINI KİMSE SÖYLEMİYOR'

Avrupa maçlarının dönüşlerinde deplasmanla oynamaları hakkında düşünceleri sorulan Paulista, sözlerini şöyle noktaladı:

"Çok fazla maça gideceğiz. Dinlenme zamanımız az olacak. Yenilemek için az zamanımız olacak. Fakat bu anlamda zaten futbolun içinde var. Biz buna adapte olmak zorundayız. Bahane üretemeyiz bu konuda. Kolay olacağını zaten kimse söylemiyor. Avrupa Ligi'nde yeni formatta daha çok maç var. Zorlu olacak, bunun bilincindeyiz. İyi bir takım olduğumuzu göstermek zorundayız. Gücümüzü göstermek zorundayız. Çok maç olacak. Çok daha zorlu maçlar geliyor. Hepsinin bilincindeyiz takım olarak. Bu maçlarda en iyisini gösterip tüm kulvarlarda gidebileceğimiz yere kadar gitmek istiyoruz."