Galatasaray 23 Nisan'ı Florya'da Kutladı - Son Dakika
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Galatasaray 23 Nisan'ı Florya'da Kutladı

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Galatasaray, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Florya'da etkinlikle kutladı.

23.04.2025 18:07
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- Galatasaray'dan Florya'da 23 Nisan etkinliği

İSTANBUL - Galatasaray Spor Kulübü, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlediği etkinlikle kutladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Galatasaray Spor Kulübü, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde etkinlik gerçekleştirdi. İstanbul'da yaşanan deprem dolayısıyla etkinlik bir süre dururken, can ve mal kaybının olmadığının açıklanmasının ardından devam etti.

Etkinliğe Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray eski Başkanı Adnan Polat, eski yönetici Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı sporcular, kulüp üyelerinin çocukları ve torunları katıldı.

Dursun Özbek: "23 Nisan, en büyük bayramlardan biri"

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın en büyük bayramlardan biri olduğunu söyleyen Dursun Özbek, "Bundan 105 yıl evvel, ulusal meclisimizin kurulması ve demokrasiye geçişimizin simgesi olarak ulu önder Atatürk'ün çocuklara hediye etmiş olması büyük bir siyasi dehanın, büyük bir vizyonun eseridir. Çocuklarımıza bunun ne manaya geldiğini en iyi şekilde anlatmak durumdayız. Çünkü bu bayram, zannediyorum sadece Türkiye'de kutlanan bir bayram, çocuklara yönelik ulusal bir bayram. 1920, 1. cihan harbinin bitmesinden hemen sonra gelen bir tarih. Medeniyetin beşiği dediğimiz uluslar, yıllar boyunca birbirlerini öldürmüşler, milyonlarca insan bu savaşın neticesinde hayatlarını kaybetmişti. Hemen onun akabinde devletlerinde can derdine düştüğü dönemde ulu önderimizin böyle bir bayramı, çocuklara hediye etmesi ve kurduğu cumhuriyeti çocuklara emanet etmesinin anlamanın çok büyük olduğunu düşünüyorum. Bizim bunu çocuklarımıza bu şekilde anlatmamız lazım. Sadece Türkiye'nin çocuklarının bayramı değil, dünya çocuklarının bayramı olarak kutlanması da ayrı bir özellik taşımaktadır. Çocuklarımızın, torunlarımızın bu güzel bayramını kutluyorum" diye konuştu.

Yaşanan deprem için ise Başkan Özbek, "Ayrıca bir deprem meydana geldi. Buradaydım, çok sallandık. Ümit ediyorum ki büyük bir zayiat yoktur. Kısa kısa haberler alıyoruz. İnşallah can kaybı olmaz. İnşallah fazla büyük bir hasarla da karşılaşmayız. Bütün ulusuma da geçmiş olsun diyorum. İnşallah iyi haberler devam eder" şeklinde konuştu.

Adnan Polat: "İnşallah nice bayramlar görürüz"

Kulüpte 11 yılının geçtiğini ifade eden Adnan Polat ise, "Ayrılacağımız için gönlümüzün bir tarafı ezik vaziyette. Öncellikle tüm İstanbul'a, bölgeye geçmiş solun olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Beraberce depremi hissettik. İnşallah bir hasar yoktur ve arkası da gelmez. Bugün 23 Nisan, kutluyorum. İnşallah nice bayramlar görürüz. Burada veda yemeği gibi bir şey oluyor. Daha Galatasaray'ın altyapısı herhalde sene sonuna kadar burada. İnşallah öbür' tesisler de bitince oraya taşınacak. Herkese hayırlı bayramlar olsun" açıklamasında bulundu.

Abdurrahim Albayrak: "Florya'dan ayrılmanın üzüntüsünü yaşıyoruz ama Kemerburgaz'a taşınmanın da mutluluğu yaşıyoruz"

Abdurrahim Albayrak da Florya'daki tesisler için, "12 sene altyapı başkanlığı, sonra da 8 sene yönetim kurulu üyeliği yaptığım Florya'dan ayrılmak bütün Galatasaraylılar için çok zordur. Bugün 23 Nisan'da burada bütün Galatasaraylılar toplandık. İstanbul'da büyük bir deprem yaşandı. İnşallah büyük bir şey olmamıştır. Herkese geçmiş olsun. Florya'dan ayrılmanın üzüntüsünü yaşıyoruz ama Kemerburgaza taşınmanın da mutluluğu yaşıyoruz. Hep burada kutlardık. İnşallah 5. yıldızımızı Kemerburgaz'da kutlarız. Ülkemize geçmiş olsun diyorum. Bu güzel çocuk bayramımızın bütün ulusumuza hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından çocuklar, etkinlikte aktivitelerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

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Kaynak: İHA

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