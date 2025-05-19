Galatasaray 25. Şampiyonluğunu Kutladı - Son Dakika
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Galatasaray 25. Şampiyonluğunu Kutladı

İbrahim Hatipoğlu, Galatasaray'ın 25. şampiyonluğunu 'zor bir maratonun' ardından kazandıklarını belirtti.

19.05.2025 01:27
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Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, zorlu bir maratonu geride bıraktıklarını söyleyerek, "Bu başarıya ulaşırken, bu zor yolda, bu şampiyonluğu çaldırmadık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta mücadele ettiği Kayserispor'u 3-0 mağlup etti ve sezonun bitimine 2 hafta kala şampiyon oldu. Levent'teki Galatasaraylılar Derneği'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi ve Sportif A.Ş. Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, "Tüm Galatasaraylılara kutlu olsun. 25. şampiyonluk herkes için çok değerliydi. Sonunda başarıya biz ulaştık. Uzun bir maratondu. Zorlu bir maratondu. Bu başarıya ulaşırken, bu zor yolda bu şampiyonluğu çaldırmadık. Bu şampiyonluk çok çalınmaya çalışıldı. Sonunda çaldırmadık ve şampiyonluğu tüm Galatasaraylılara armağan etmenin gururunu yaşıyoruz. Başta Okan Hocamız. Gerçekten müthiş performans sergiliyor. Son 3 sezona damga vurdu. Rekorlarıyla, galibiyet sayılarıyla, en çok gol atan, en az gol yiyen, en çok puan ortalamasına ulaşarak bence müthiş performans sergiledi. Başta Okan Hocayı, tüm teknik ekibini ve tüm oyuncularımızı kutluyorum. Tribünde çok güzel bir pankart vardı, 'Niyet hayır, akıbet hayır, iyiler sonunda mutlaka kazanır.' Bugün iyiler bir kez daha kazandı. Sahada iyi olanlar kazandı. Türkiye'nin her yerinde bu şampiyonluk doyasıya kutlanır inşallah" ifadelerini kullandı.

"Eksik olan Avrupa'daki başarıyı telafi edeceğimize yürekten inanıyorum"

Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacaklarının hatırlatılması üzerine Hatipoğlu, "Bu sene bizim için en önemli şeylerden biri Avrupa'daki sonuçlardı. Maalesef orada istediğimiz sonuçları alamadık. Takımımız daha güçlü, bir arada oynamaya daha çok alıştı. Özellikle ligin son haftalarında, Fenerbahçe ile oynadığımız kupa maçından beri müthiş bir oyun oynuyoruz. Bu oyunu biraz daha geliştirerek, Şampiyonlar Ligi'nde de bu sene güzel mücadele edeceğimize, eksik olan Avrupa'daki başarıyı telafi edeceğimize yürekten inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Osimhen'in burada kalmasını çok isteriz"

Taraftarların maçta Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen ile ilgili yaptığı tezahüratlarla ilgili soruya ise İbrahim Hatipoğlu, "Osimhen, bu sene büyük bir performans sergiledi. Bize çok önemli katkılar verdi. Taraftar istiyor. Başkanımız da belirtti. Burada önemli olan Galatasaray'ın ve Osimhen'in kararı. Biz, Osimhen'in burada kalmasını çok isteriz. Şartlar buna uygun olursa, o da burada kalmak isterse bu takımdan hiç kimsenin ayrılmasını istemeyiz. Müthiş bir oyuncu topluluğumuz var. Çok ciddi fark yaptılar. Bu takıma birkaç takviye yapmak yeterli. Hiç kimseyi kaybetmek istemeyiz. Osimhen çok önemli oyuncu ama bu takımda çok büyük performans oyuncularımız vardı. Bu bir takım oyunuydu. Takım oyununda başta kaleciler Günay ve Muslera, tüm ekip inanılmaz performans sergiledi. Eren geldi, müthiş işler yaptı. Lemina katıldı, orta saha bambaşka pozisyona çevrildi. Bu takımda, hiç kimseyi tek başına bu başarıya mal etmemek lazım. Şampiyonluk ekip işi. Bu ekip başarısı. Bu başarıyı sağlayan başta Başkanımız Dursun Özbek olmak üzere bu ekibi kuran tüm yönetim, teknik kadro ve futbolcular, tek bir kişi endekslenmemesi lazım. Herkesin emeğine, yüreğine sağlık" diye cevap verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Galatasaray 25. Şampiyonluğunu Kutladı - Son Dakika

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