Galatasaray'dan transferde 5 yıldızlı gövde gösterisi! Mauro Icardi'nin maliyeti şaşırttı - Son Dakika
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Galatasaray'dan transferde 5 yıldızlı gövde gösterisi! Mauro Icardi'nin maliyeti şaşırttı

09.09.2022 00:24

Galatasaray, 5 yeni transferi birden Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Paris Saint-Germain'den (PSG) kiralanan dünyaca ünlü yıldız Mauro Icardi'ye yalnızca 750 bin euro maaş ödeneceğini ve kiralama bedelinin olmadığı açıklandı. Sarı-kırmızılılar ayrıca Yusuf Demir, Mathias Ross, Milot Rashica ve Juan Mata'nın da maliyetlerine ilişkin detayları duyurdu.

Transfer dönemine damga vuran Galatasaray, dün gece İstanbul'a getirdiği 5 yıldızının maliyetini KAP'a bildirdi.

ICARDI İÇİN 750 BİN EURO ÖDENECEK

Galatasaray, Mauro Icardi için 750 bin euro maaş ödeyecek. Arjantinli yıldızın maaşının 6 milyon euroluk geri kalan kısmını ise Paris Saint-Germain karşılayacak.

KAP açıklaması: "Yapılan anlaşma uyarınca 2022-2023 futbol sezonu için futbolcuya toplam 6.750.000 EUR ödenecektir. Bahsi geçen tutarın 6.000.000 EUR'luk kısmı Sas Paris Saint-Germain Kulübü tarafından, 750.000 EUR ise Şirketimiz tarafından ödenecektir."

Galatasaray, 5 yıldızı da KAP'a bildirdi! Mauro Icardi'nin maliyetini görenler gözlerine inanamıyor

YUSUF DEMİR'İN BONSERVİSİ 6 MİLYON EURO

Galatasaray, Yusuf Demir için Rapid Wien'e 6 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Oyuncu ise sırasıyla 650, 750, 850 ve 950 bin euro maaş alacak.

KAP açıklaması: "Profesyonel futbolcu Yusuf Demir ve kulübü SK Rapid GmbH ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 4 sezona yayılmış 5 taksitte, 6.000.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2022-2023 sezonundan başlayarak 4 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, Futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 650.000 EUR, 2023-2024 sezonu için net 750.000 EUR, 2024-2025 sezonu için net 850.000 EUR ve 2025-2026 sezonu için net 950.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

Galatasaray, 5 yıldızı da KAP'a bildirdi! Mauro Icardi'nin maliyetini görenler gözlerine inanamıyor

ROSS İLE 4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Galatasaray, Mathias Ross için kulübü Aalborg'a 1.75 milyon euro bonservis ödeyecek. Ross ise 4 yıllık sözleşme için her sezon 400 bin euro alacak.

KAP açıklaması: "Profesyonel futbolcu Mathias Ross Jensen ve Kulübü Aalborg BK ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne, 4 eşit taksitte 2 sezona yayılmış şekilde, 1.750.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecektir. Futbolcunun kendisiyle de 2022-2023 futbol sezonundan başlamak üzere 4 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Buna göre her bir futbol sezonu için futbolcuya net 400.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

Galatasaray, 5 yıldızı da KAP'a bildirdi! Mauro Icardi'nin maliyetini görenler gözlerine inanamıyor

RASHICA İÇİN BEDEL ÖDENMEYECEK

Galatasaray, Norwich'ten kiraladığı Rashica için bedel ödemeyecek. Rashica'nın 1.5 milyon euro maaşı karşılanacak.

KAP açıklaması: Profesyonel futbolcu Milot Rashica ve kulübü Norwich City FC ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre 2022-2023 sezonu için futbolcuya net 1.500.000 EUR ücret ödenecektir.

Galatasaray, 5 yıldızı da KAP'a bildirdi! Mauro Icardi'nin maliyetini görenler gözlerine inanamıyor

JUAN MATA 1+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Galatasaray, bonservisi elinde olan ve son olarak Manchester United forması giyen Mata ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Galatasaray, Mata'ya 1.9 milyon euro maaş ödeyecek.

KAP açıklaması: Profesyonel futbolcu Juan Manuel Mata Garcia ile ikinci yılı opsiyonel olmak üzere 2 sezonluk anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcumuza 2022-2023 sezonu için net 1.900.000 EUR ücret ödenecektir.

Galatasaray, 5 yıldızı da KAP'a bildirdi! Mauro Icardi'nin maliyetini görenler gözlerine inanamıyor
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Mauro Icardi, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan transferde 5 yıldızlı gövde gösterisi! Mauro Icardi'nin maliyeti şaşırttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'dan transferde 5 yıldızlı gövde gösterisi! Mauro Icardi'nin maliyeti şaşırttı - Son Dakika
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