Galatasaray\'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi sakatlandı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Müsabakanın 24. dakikasında sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü Mauro Icardi sakatlandı.
Metehan'dan gelen pası takım arkadaşlarına iletmek isterken kendisini zorlayan Icardi, sakatlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından oyuna devam edemeyen Arjantinli golcü, yerini 25. dakikada Michy Batshuayi'ye bıraktı.
Yayıncı kuruluşta maçın devre arasındaki programda Icardi'nin sakatlığı hakkında konuşan Güntekin Onay, "Mauro Icardi'nin arka adalesinde yırtık şüphesi var" ifadelerini kullandı.
İşte o anlar;
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