Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi sakatlandı - Son Dakika
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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi sakatlandı

Galatasaray\'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi sakatlandı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'yi sakatlığa kurban verdi. Oyuna devam edemeyen Icardi, 25. dakikada yerini Michy Batshuayi'ye bıraktı. Tecrübeli forvetin arka adalesinde yırtık şüphesi var.

31.08.2024 22:24
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Müsabakanın 24. dakikasında sarı-kırmızılıların yıldız golcüsü Mauro Icardi sakatlandı.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Metehan'dan gelen pası takım arkadaşlarına iletmek isterken kendisini zorlayan Icardi, sakatlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından oyuna devam edemeyen Arjantinli golcü, yerini 25. dakikada Michy Batshuayi'ye bıraktı.

ARKA ADALESİNDE YIRTIK ŞÜPHESİ VAR

Yayıncı kuruluşta maçın devre arasındaki programda Icardi'nin sakatlığı hakkında konuşan Güntekin Onay, "Mauro Icardi'nin arka adalesinde yırtık şüphesi var" ifadelerini kullandı.

İşte o anlar;

GÖRÜNTÜ: BEİNSPORTS
GÖRÜNTÜ: BEİNSPORTS
GÖRÜNTÜ: BEİNSPORTS
GÖRÜNTÜ: BEİNSPORTS

Trendyol Süper Lig, Adana Demirspor, Michy Batshuayi, Mauro Icardi, Galatasaray, Futbol, Spor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi sakatlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Enes Küskü: Şike olan maçta Allah bi yerden alır 13 25 Yanıtla
  • Türk Ak: Bu mu yıldız?????? Siz en nesriyi czekoyu cenki izlememişşiniz demekki 7 20 Yanıtla
  • ferhat eser: geçmiş olsun icardi umarım önemli birşey değildir 13 8 Yanıtla
  • Beyler Beyi: İcoş geçen sene şikeyle yata yata gol kralı oldun. Bu sene İLAHİ ADALET TECELLİ etti. Gol atamadan sezonu kapattı İcoş hadi naş uzaaa. 5 10 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Geçmiş olsun İcardi. Basthuayi görevini tamamladı 8 5 Yanıtla
  • Hakan Red: Gidicek ya sakatlandı numarası yapıyor bu adam milana gidiyor 0 1 Yanıtla
  • Nedim Kaleözü: Ne kadar acıtmışsın icardi millet ağzından düşürmüyor seni 0 0 Yanıtla

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