Galatasaray'a müjdeli haber! Uzun bir aranın ardından geri döndü
Galatasaray'a müjdeli haber! Uzun bir aranın ardından geri döndü

Galatasaray\'a müjdeli haber! Uzun bir aranın ardından geri döndü
22.01.2026 18:13
Galatasaray\'a müjdeli haber! Uzun bir aranın ardından geri döndü
Galatasaray, Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına start verdi. Sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Wilfried Singo, takımının bugünkü antrenmanında yer aldı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 24 Ocak Cumartesi günü Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olacak olan Galatasaray, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

SINGO UZUN ARADAN SONRA TAKIMLA ÇALIŞTI

Galatasaray'a uzun süredir sakatlığı olan Wilfried Singo'dan müjdeli haber geldi. Yaklaşık iki aydır süren sakatlığını atlatan Wilfred Singo, takımla birlikte antrenmana çıktı.

Galatasaray'a müjdeli haber! Uzun bir aranın ardından geri döndü

KRONİK İDDİALARINA AÇIKLAMA GELDİ

Galatasaray Sağlık Heyeti Kurulu Başkanı Yener İnce, Wilfried Singo ile ilgili sanal medyada yer alan iddiaları yalanladı. Yener İnce, yaptığı yazılı açıklamada, 'Bugün sosyal medyada yer alan 'Galatasaray sağlık heyeti, Wilfried Singo için bundan sonraki kariyeri boyunca sağ bek oynayamayacağı teşhisini koydu' ifadeleri gerçeği yansıtmamakla birlikte tarafımca böyle bir açıklama olmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur.' ifadelerini kullandı.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANACAK

Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray, cuma günü yapacağı son idmanla çalışmalarını tamamlayacak.

Son Dakika Spor Galatasaray'a müjdeli haber! Uzun bir aranın ardından geri döndü - Son Dakika

    Yorumlar (3)

  • Keskin_1 20 Keskin_1 20:
    satın gitsin 6 2 Yanıtla
    Apple User Apple User:
    Futbolcu sakatlanamaz mı!!kimisi 6 ay forma giyemiyor 2 1
  • AHMET YILDIZHAN AHMET YILDIZHAN:
    mksunlar..bir parmak bal çaldı kayboldu 2 0 Yanıtla
