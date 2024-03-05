Galatasaray\'dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu

Spor

Galatasaray, Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında, sarı kırmızılı kulüp ve yöneticilerine yönelik suç teşkil eden açıklamaları gerekçe göstererek suç duyurusunda bulundu.

"KULÜBÜMÜZE ASILSIZ YAKIŞTIRMALARDA BULUNANLARA TOLERANS GÖSTERİLMEYECEK"

Sarı kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve yöneticileri hakkında suç teşkil eden açıklamaları nedeniyle Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar isimli şahıslar hakkında hukuki süreç başlatılmış olup, sürecin her safhası tarafımızca yakinen takip edilecektir. Kulübümüze fütursuzca asılsız yakıştırmalarda bulunanlara karşı bundan önce olduğu gibi bundan sonra da tolerans gösterilmeyeceğini kamuoyuna hatırlatmak isteriz." denildi.