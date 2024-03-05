Galatasaray'dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu - Son Dakika
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Spor

Galatasaray'dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu

Galatasaray, spor yorumcusu Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve eski Beşiktaşlı yönetici Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusunda bulundu. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada "Kulübümüze fütursuzca asılsız yakıştırmalarda bulunanlara karşı bundan önce olduğu gibi bundan sonra da tolerans gösterilmeyeceğini kamuoyuna hatırlatmak isteriz." denildi.

05.03.2024 17:06  Güncelleme: 17:12
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Galatasaray, Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında, sarı kırmızılı kulüp ve yöneticilerine yönelik suç teşkil eden açıklamaları gerekçe göstererek suç duyurusunda bulundu.

"KULÜBÜMÜZE ASILSIZ YAKIŞTIRMALARDA BULUNANLARA TOLERANS GÖSTERİLMEYECEK"

Sarı kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Kulübümüz ve yöneticileri hakkında suç teşkil eden açıklamaları nedeniyle Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar isimli şahıslar hakkında hukuki süreç başlatılmış olup, sürecin her safhası tarafımızca yakinen takip edilecektir. Kulübümüze fütursuzca asılsız yakıştırmalarda bulunanlara karşı bundan önce olduğu gibi bundan sonra da tolerans gösterilmeyeceğini kamuoyuna hatırlatmak isteriz." denildi.

Galatasaray, Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusunda bulundu

NE OLMUŞTU?

Spor yorumcusu Adnan Aybaba, sosyal medya hesabından Beşiktaş derbisi sonrası yapmış olduğu paylaşım nedeniyle sarı-kırmızılı takıma göndermede bulunmuştu. Aybaba, çektiği bir videoda "Beşiktaş en azından yıllarca Cumhuriyet'e şehit vermiş daha sonra Cumhuriyet'in devamında tek başına dimdik durmuş Fenerbahçe'nin salıncağında sallanıyor, Galatasaraylı yöneticiler gibi ülkemizi bölmeye çalışan düşmanlarının salıncağında sallanmıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray\'dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu
Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Galatasaray'dan Adnan Aybaba, Serhat Ulueren ve Ahmet Akpınar hakkında suç duyurusu - Son Dakika

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