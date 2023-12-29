Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa finali öncesi kriz çıktı. Oyuncuların Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmasına izin verilmemesi nedeniyle iki takım otellerinden çıkmadı. Galatasaray yönetimi, futbolculara maçın oynanmayacağını belirtti. Takım dönüş için hazırlanıyor.
Toplantının sona ermesinin ardından stada gidilmesi beklenirken, yeni bir kriz yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp, maç öncesi ısınmaya Atatürk baskılı tişörtlerle çıkacağını bildirdi. Ancak Suudi yetkililerden izin çıkmadı. Dursun Özbek, izin verilmemesi halinde maça çıkmayacaklarını bildirdi.
Galatasaray ve Fenerbahçe kafileleri, görüşmenin yapıldığı otelden farklı otellerde başkanlarından gelecek son kararı bekliyor. Kafilelere henüz stada gitmek için yola çıkmadı.
Galatasaray, kamp yaptığı otele geri döndü. Sarı kırmızılılar, Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmak istiyor ve kabul edilmezse maça çıkmayacaklar.
Son Dakika › Spor › Dev finalde kriz büyüyor! Atatürk kararı sonrası oyuncular otellerinden çıkmıyor - Son Dakika