Dev finalde kriz büyüyor! Atatürk kararı sonrası oyuncular otellerinden çıkmıyor

Hüseyin Taşpınar:

ATATÜRK TÜRKİYE' de lider, bizim duyduğumuz saygıyı onlar duymak zorunda değiller. Arabistan da değil Avrupa, da böyle bir uygulamaya izin verilmese kuyruğunuzu kıstırıp o stada çıkardınız. Keşke aynı tepkiyi Dısney içinde gösterebilseydiniz.