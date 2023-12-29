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Dev finalde kriz büyüyor! Atatürk kararı sonrası oyuncular otellerinden çıkmıyor - Son Dakika
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Dev finalde kriz büyüyor! Atatürk kararı sonrası oyuncular otellerinden çıkmıyor

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisine dakikalar kala Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" sözü yazılı pankartı, Atatürk posteri ve tişörtüne izin verilmemesi krize neden oldu. Galatasaray yönetimi, futbolculara maçın oynanmayacağını belirtti. Takım dönüş için hazırlanıyor.

29.12.2023 - 19:21,  Güncelleme: 20:12
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Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa finali öncesi kriz çıktı. Oyuncuların Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmasına izin verilmemesi nedeniyle iki takım otellerinden çıkmadı. Galatasaray yönetimi, futbolculara maçın oynanmayacağını belirtti. Takım dönüş için hazırlanıyor.

GALATASARAY OTELE GERİ DÖNDÜ

Toplantının sona ermesinin ardından stada gidilmesi beklenirken, yeni bir kriz yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp, maç öncesi ısınmaya Atatürk baskılı tişörtlerle çıkacağını bildirdi. Ancak Suudi yetkililerden izin çıkmadı. Dursun Özbek, izin verilmemesi halinde maça çıkmayacaklarını bildirdi.

HENÜZ STADA GİTMEDİLER

Galatasaray ve Fenerbahçe kafileleri, görüşmenin yapıldığı otelden farklı otellerde başkanlarından gelecek son kararı bekliyor. Kafilelere henüz stada gitmek için yola çıkmadı.

MAÇA ÇIKMAYABİLİRLER

Galatasaray, kamp yaptığı otele geri döndü. Sarı kırmızılılar, Atatürk tişörtleriyle ısınmaya çıkmak istiyor ve kabul edilmezse maça çıkmayacaklar.

Dev finalde kriz büyüyor! Atatürk kararı sonrası oyuncular otellerinden çıkmıyor
YORUMLAR (13)
  • Emre ÖZER: iki takımında şimdiden tebrik ederim ama BJK olsaydı dönüş yolundaydı çoktan Yanıtla 268 133
  • Ali Arslan: Hayatım boyunca gs antipatisi ile yaşadım yaşım 55 eğer bunu ısrar edip çıksınlar artık öz kardeşim gibi sempati duyucam Yanıtla 179 39
  • deniz Özdoğan: Gitmeniz hataydı, biraz dik durun ve hemen geri dönün. Yanıtla 141 22
  • Şbn Şbn: Maç oynanacak neyin peşinde bunlar Yanıtla 26 131
  • enver balkan: İşte budur... T.C nin en gözde 2 kulübü. Tepki mükemmel. Yobazlara papuç mu bırakıcaz. Çıkarsanız yazıklar olsun. Yanıtla 92 26
  • Cengiz Altıntaş: Çocuk oyuncağı mı bu iş !!! Rezillik, kepazelikten başka birşey değil. Yanıtla 41 75
  • merhaba: adamsınız geri dönün Yanıtla 69 20
  • Ozgur Seremet: Ulan bı futbolumuz vardı onunda içine ettiniz Yanıtla 30 54
  • Hüseyin Taşpınar: ATATÜRK TÜRKİYE' de lider, bizim duyduğumuz saygıyı onlar duymak zorunda değiller. Arabistan da değil Avrupa, da böyle bir uygulamaya izin verilmese kuyruğunuzu kıstırıp o stada çıkardınız. Keşke aynı tepkiyi Dısney içinde gösterebilseydiniz. Yanıtla 19 32
  • Necati Sarıdağ: Helal olsun. İki büyük takımımızı kutluyorum 35 9
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Suudi Arabistan, Galatasaray, Süper Kupa, Spor, Son Dakika

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