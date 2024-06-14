Galatasaray, Avrupa'nın En Büyük 10 Futbol Liginin Sosyal Medya Takipçisi En Fazla Olan 5. Kulüp Oldu - Son Dakika
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Galatasaray, Avrupa'nın En Büyük 10 Futbol Liginin Sosyal Medya Takipçisi En Fazla Olan 5. Kulüp Oldu

Galatasaray, Avrupa'nın en büyük 10 futbol liginin bu sezonki şampiyonları arasında sosyal medya platformlarında toplam en fazla takipçiye sahip 5. kulüp oldu. Real Madrid, Paris Saint-Germain, Manchester City ve Inter'in ardından Galatasaray, toplamda 44,7 milyon takipçi sayısına sahip olarak beşinci sırada yer aldı. Galatasaray, X'te ise en fazla takipçiye sahip 3. kulüp konumunda bulunuyor.

14.06.2024 11:13
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Galatasaray, Avrupa'nın en büyük 10 futbol liginin bu sezonki şampiyonları arasında sosyal medya platformlarında toplam en fazla takipçiye sahip 5. kulüp oldu.

UEFA sıralamasına göre Türkiye'nin de 9. sırada yer aldığı Avrupa'nın en büyük 10 liginin şampiyonları içinde, toplam sosyal medya takipçisi sayısında Real Madrid ilk sırayı alırken, onu Paris Saint-Germain ikinci, Manchester City üçüncü, Inter dördüncü ve Galatasaray beşinci sırada takip etti.

Galatasaray, Instagram'da 15,6 milyon, X'te 15,1 milyon, Facebook'ta 11 milyon ve YouTube'ta 3 milyon olmak üzere toplamda 44,7 milyon takipçi sayısına sahip.

X'te en fazla takipçiye sahip 3. kulüp Galatasaray

Sarı-kırmızılı ekip, sosyal medya platformu X'te Avrupa'daki şampiyonlar arasında en fazla takipçiye sahip 3. kulüp konumunda.

X'te yaklaşık 15,1 milyon takipçiye sahip Galatasaray, 50,8 milyon takipçisi bulunan Real Madrid ve 17,6 milyon takipçiyle Mancehster City'nin ardından 3. sırada yer alıyor.

Galatasaray'ı 15 milyon takipçi sayısıyla ise Fransa'dan Paris Saint-Germain izliyor.

Real Madrid, toplam 350,6 milyon takipçiye sahip

İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya, Fransa, Portekiz, Hollanda, Belçika, Türkiye ve Çekya liglerinin şampiyonlarının sosyal medya platformlarındaki toplam takipçi sayılarında, İspanyol ekibi Real Madrid zirvede bulunuyor.

Eflatun-beyazlılar; Instagram'da 162 milyon, X'te 50,8 milyon, Facebook'ta 124 milyon ve YouTube'ta 13,8 milyon olmak üzere, toplam 350,6 milyon takipçiye sahip. Real Madrid'i 139,71 milyon takipçiyle Fransa'dan Paris Saint-Germain ve 129,85 milyon takipçiyle İngiltere'den Manchester City izliyor.

Avrupa'nın 10 büyük liginde sezonu şampiyon tamamlayan takımların takipçi sayıları şu şekilde:

Kulüp X InstagramFacebookYoutubeToplam
Real Madrid (İspanya)

50,8 milyon162 milyon124 milyon13,8 milyon350,6 milyon
Paris Saint-Germain (Fransa)

15 milyon64,5 milyon52 milyon8,21 milyon139,71 milyon
Manchester City (İngiltere)

17,6 milyon53,8 milyon51 milyon7,45 milyon129,85 milyon
Inter (İtalya)

3 milyon11,7 milyon32 milyon1,4 milyon48,1 milyon
Galatasaray (Türkiye)

15,1 milyon15,6 milyon11 milyon3 milyon44,7 milyon
Bayer Leverkusen (Almanya)

515,9 bin4,5 milyon4,4 milyon410 bin9,825 milyon
Sporting Lizbon (Portekiz)

962 bin2,3 milyon2,8 milyon296 bin6,35 milyon
PSV (Hollanda)

543 bin1,4 milyon1,1 milyon275 bin3,318 milyon
Club Brugge (Belçika)

226 bin416 bin494 bin52,8 bin1,188 milyon
Sparta Prag (Çekya)

75 bin271 bin283 bin85,6 bin714,6 bin

Kaynak: AA

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