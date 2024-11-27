Galatasaray AZ Alkmaar ile İlk Maçına Çıkıyor - Son Dakika
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Spor

Galatasaray AZ Alkmaar ile İlk Maçına Çıkıyor

Galatasaray, tarihindeki ikinci Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile Avrupa kupalarında ilk kez karşılaşacak.

27.11.2024 11:50
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında yarın konuk olacağı AZ Alkmaar, sarı-kırmızılı takımın tarihinde karşılaştığı ikinci Hollanda temsilcisi olacak.

AZ Alkmaar ile Avrupa kupalarında ilk kez eşleşen Galatasaray, daha önce bu ülkeden sadece PSV ile rakip oldu.

PSV ile ilk olarak 1987-1988 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası ilk turunda karşılaşan sarı-kırmızılılar, bu takımla tarihinde 8 maç oynayıp, 2 galibiyet, 6 yenilgi aldı.

PSV, Galatasaray'ı elediği sezon Avrupa şampiyonu oldu

PSV, tarihindeki en önemli başarılardan birini kazandığı sezonda Galatasaray'la eşleşti.

1987-1988 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanan PSV, organizasyonun birinci turunda Galatasaray ile rakip oldu. Sarı-kırmızılı takımı evinde 3-0 yenen Hollanda ekibi, İstanbul'da 2-0 kaybetmesine rağmen tur atlayan taraf oldu. PSV, Avrupa şampiyonluğuna giden yolda tek mağlubiyeti Galatasaray karşısında yaşadı.

AZ Alkmaar ile ilk randevu

Galatasaray ile AZ Alkmaar, resmi müsabakalarda ilk kez karşı karşıya gelecek.

Türkiye'nin Avrupa'da en çok maça çıkan takımı olan sarı-kırmızılı ekip, AZ Alkmaar ile ilk kez eşleşti. AZ Alkmaar, Galatasaray'ın mücadele edeceği ikinci Hollanda temsilcisi olacak.

Türk takımlarına karşı AZ Alkmaar

AZ Alkmaar, Türk takımlarıyla toplamda 7 kez karşılaştı.

Hollanda ekibi, Başakşehir, Fenerbahçe ve Kayserispor'la karşı karşıya geldiği 7 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlik yaşarken, hiç yenilmedi

Galatasaray'ın Hollanda takımlarına karşı performansı

Galatasaray'ın Avrupa'da Hollanda temsilcisi PSV ile yaptığı maçlar ve aldığı skorlar şöyle:

TarihOrganizasyonMaç

Skor
28.07.2021Şampiyonlar LigiGalatasaray-PSV1-2
21.07.2021Şampiyonlar LigiPSV-Galatasaray5-1
31.10.2006Şampiyonlar LigiPSV-Galatasaray2-0
18.10.2006Şampiyonlar LigiGalatasaray-PSV1-2
30.10.2001Şampiyonlar LigiGalatasaray-PSV2-0
19.09.2001Şampiyonlar LigiPSV-Galatasaray3-1
30.09.1987Şampiyon Kulüpler KupasıGalatasaray-PSV2-0
16.09.1987Şampiyon Kulüpler KupasıPSV-Galatasaray3-0

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Galatasaray AZ Alkmaar ile İlk Maçına Çıkıyor - Son Dakika

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